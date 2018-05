Hamis okmányokkal álnéven élte az életét a körözött férfi

Hamis okmányokkal álnéven élte az életét, így próbált elrejtőzni a hatóságok elől egy körözött kaposvári férfi, akivel szemben több rendbeli közokirat-hamisítás és hamis magánokirat felhasználása miatt emelt vádat az ügyészség - tájékoztatta a Somogy Megyei Főügyészség szerdán az MTI-t.



A Kaposvári Rendőrkapitányság 2017 májusában igazoltatta a férfit, aki brit vezetői engedélyt és útlevelet nyújtott át a rendőröknek, az okmányok azonban gyanút keltettek. Házkutatást tartottak a lakóhelyén, ahol szintén hamis amerikai és kanadai útlevelek kerültek elő.



A nyomozás során az is kiderült, hogy a vádlott a hamis külföldi okmányokkal mobiltelefon-előfizetői és bankszámlaszerződéseket is kötött, illetve magát egy miami székhelyű cég igazgatójának kiadva egy nyelvtanfolyamot is megtartott.



A büntetlen előéletű férfival szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását, továbbá a hamis okmányok elkobzását kezdeményezte a Kaposvári Járási és Nyomozó Ügyészség.