Hamarosan rengeteg porszívó fog eltűnni a boltok polcairól

2014-et írtunk, amikor az Európai Unióban bevezették az energiacímkét a klímák, a hűtőgépek és sok egyéb terméktípus után egy új termékkörre, a porszívókra is, így segítve a vásárlókat a porszívópiacon való eligazodásban. Ugyanezzel a tollvonással környezetvédelmi okokból korlátozták az elektromos teljesítményt: azóta 1600 wattnál nagyobb teljesítményfelvételű porszívót nem lehet forgalomba hozni az Európai Unióban.2017. szeptember 1-jétől megindul az európai uniós szabályozás második fordulója, mely a tavalyi évnél is szigorúbban érinti a porszívók energiahatékonyságát, tisztítási teljesítményét és motorteljesítményét, valamint új szabályozásokat vezet be a porkibocsátásra, a működési élettartamra és a szívócső élettartamára vonatkozóan.innentől tehát az EU területén ennél nagyobb elektromos teljesítményű porszívó nem kerülhet forgalomba" - tudtuk meg Wágner Gábortól, a prémium német SEBO porszívókat forgalmazó Dunartis Kft. értékesítési vezetőjétől.eddig a legkisebb energiafogyasztású készülékek“A" jelölést kaptak, az energiaéhesebb testvéreik pedig maximum“G"-t. Mostantól a takarékos masinák akár “A+++" jelölésig tornázhatják fel magukat. Ezzel együtt megszűnik az “E", “F" és“G" kategória.

Az éves elektromos energiafelhasználás 62 kWh/év helyett szeptembertől maximum 43 kWh/év lehet. (Az éves energiafelhasználást úgy határozzák meg, hogy megvizsgálják, hogy egy 87 m2 méretű lakást évente 50 alkalommal kitakarítva mennyi elektromos energiát fogyaszt el az adott készülék.)

A porszívó szűrőrendszeréből kiáramló, tehát a szobába visszafújt levegő tisztaságának is a korábbi szintnél magasabbnak kell majd lennie; a porszívó egészen pontosan maximum 1% port engedhet majd vissza a levegőbe.

A 80 decibelnél hangosabb porszívókat kizárják a piacról.

Szigorodik a minimálisan elvárt kemény- és szőnyegpadló tisztítási hatékonyság.

A gégecsőnek (már amelyik modellben van) legalább 40.000 hajlítást ki kell bírnia anélkül, hogy megtörne.

Háztartási és professzionális (pl. szállodai) felhasználásra szánt általános (keménypadló és szőnyeg tisztítására egyaránt alkalmas) álló porszívók és hagyományos felépítésű padlóporszívók

Hibrid porszívók (melyek akkumulátorról és hálózatról egyaránt üzemeltethetők).

Azok a porszívók, amelyek csak szőnyeg tisztítására alkalmasak

Azok a porszívók, amelyek csak keménypadló tisztítására alkalmasak

Vízszűrős porszívók (nem tévesztendők össze a nedves porszívókkal)

Nedves porszívók,

Száraz-nedves porszívók,

Csak akkumulátorról üzemeltethető porszívók,

Robotporszívók,

Ipari porszívók,

Központi porszívók,

Padlópolírozók,

Kültéri felhasználásra szánt porszívók.

Nem minden porszívóra vonatkoznak a fentiek, a szabályozás csak az alábbi porszívó típusokat érinti:A felsorolt készüléktípusokat tehát továbbra is energiacímke nélkül lehet forgalmazni, és a teljesítménykorlátozás sem vonatkozik rájuk.A szabályozás a gyártókra vonatkozik, így a kereskedőknek meglevő készleteiket szerencsére nem kell megsemmisíteniük. 2017. szeptember 1. után is eladhatják a készleten levő termékeiket, de amint ezek a készülékek elfogynak, a gyártóktól már csak az új direktíváknak megfelelő készülékeket fognak tudni beszerezni.Ha kiszemelt már egy porszívótípust, akkor igen, hiszen ha az az adott modell nem felel meg minden pontban az életbelépő szabályozásnak, hamarosan már nem fogja tudni megvásárolni. Ha a „wattszám-bűvöletében" választ porszívót, és nem bízik abban, hogy a gyártók alacsonyabb wattszám mellett ugyanazt a szívóerőt fogják tudni felmutatni, akkor is itt az ideje a vásárlásnak.(A porszívók teljesítményéről itt olvashat egy részletes összeállítást.)Ugyanakkor a szigorodó szabályok nyilvánvalóan a vevők érdekeit is szolgálják, így összességében arra számíthatunk, hogy szeptembertől új, korszerűbb modellekkel fogunk találkozni a porszívó webáruházak virtuális polcain.