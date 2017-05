Halász Judittal indul az idei Gyerek Sziget a Hajógyári-szigeten, ahova visszatér a Színes Falu, lehet majd számháborúzni, papírsárkányt készíteni és sportolni is szombattól négy héten át, egész júniusban.



A Színes Faluban interaktív kiállításon a török, kínai, nigériai és mongol kultúra mutatkozik be, a bábelőadásokon pedig egzotikus népmeséket láthatnak majd a gyerekek - közölték a szervezők az MTI-vel.



A Kabóca Bábszínház utcaszínházi produkciójában Zöld Marci története elevenedik majd meg, a kalandvágyók pedig a Betyár7próbán is megmérettethetik magukat.



Új helyszínen, a Kerek Perec Gasztronómiai Játszótéren megtudhatják az érdeklődők, milyen a jó étlap, hogyan kell szépen megteríteni egy asztalt, segíthetnek a séfnek vagy játszhatnak a babakonyhában.



A Gyerek Paradicsom Bazsalikomos kertjének fűszer- és növényiskolájában pedig mindent megismerhetnek a fűszernövényekről, azok felhasználásáról.



A Gyerek Szigeten nyit majd ki az ország egyik legkisebb közértje is, ahol ki lehet majd próbálni, milyen lehet a pénztárban ülni, berendezni a zöldségpultot vagy feltölteni a hűtőt.



Új helyszínen, a Modellezők Terén az első hétvégén a repülőgép modellezés mellett lesz kiállítás, siklómodell-építés és -reptetés is, a Bartha Kata Molyoldájában pedig papírsárkány készítést tanulhatnak és a sárkányt rögtön ki is próbálhatják majd a Hajógyári-sziget nagyrétjén. Ezen kívül lehet számháborúzni, állatokat simogatni vagy ki lehet próbálni a közlekedést a Generali Kresz Parkban.