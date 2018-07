Halász: az ellenzék félrevezeti az embereket

Az ellenzéki pártok félrevezetik az embereket, amikor egy magát politikán kívülinek beállító, valójában nagyon is politikai pályán dolgozó, álcivil jelölt mögött sorakoznak fel a vasárnapi józsefvárosi időközi választás előtt - közölte Halász János, a Fidesz-frakció szóvivője kedden Budapesten újságírók előtt. Halász János felidézte: Győri Péter polgármesterjelölt mint SZDSZ-es képviselő 12 éven keresztül vett részt a Demszky-korszak "legsötétebb városvezetésében", ráadásul a sokat támadott lakásgazdálkodási bizottság vezetője volt.Győri Péter polgármesterként ugyanazt a rombolást hajtaná végre, mint amit Demszky Gábor és barátai a fővárost vezetve - fogalmazott a fideszes politikus.Vele szemben Sára Botond, a Fidesz-KDNP jelöltje az itt élők érdekeit képviseli, hatéves alpolgármestersége alatt azon dolgozott és azon dolgozik most is, hogy rend és fejlődés jellemezze a kerületet - mondta.Halász János kitért arra is, hogy az ellenzéki pártok nem mernek a választók elé állni, hiszen a mostani időközi választáson a Fidesz-KDNP-n kívül egyetlen parlamenti pártnak sincs jelöltje.Értékelése szerint az április 8-i választások óta az ellenzéki oldalon tovább nőtt a káosz, pártok szakadásának, megszűnésének, frakciók átalakulásának lehetünk tanúi.Józsefvárosban vasárnap tartanak időközi polgármester-választást, mert Kocsis Máté (Fidesz-KDNP) országgyűlési képviselővé választása után - összeférhetetlenség miatt - április 17-i hatállyal lemondott a tisztségről._%Kocsis Máté%_ 2009 novembere óta töltötte be a polgármesteri tisztséget Budapest VIII. kerületében, ahol 2010-ben és 2014-ben is újraválasztották.