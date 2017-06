Halálra verte az alvó idős nőt, életfogytiglant kapott

A férfi a rá nyereségvágyból, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés miatt kiszabott életfogytig tartó szabadságvesztésből legkorábban 27 év után kerülhet feltételesen szabadlábra.



A több tucatnyi jelen lévő hozzátartozó közül többen is bekiabálással és a bíró szidalmazásával zavarták meg az ítélethirdetést, emiatt néhányuknak el is kellett hagyniuk a tárgyalótermet, de a vádlott maga is félbe akarta szakítani a döntés indoklását.



A rablógyilkosság előzményeit felidézve a bíró kifejtette: a többszörösen büntetett előéletű férfit 2016 júniusában elhagyta az élettársa az állandó vitáik és a tettlegességig fajuló veszekedéseik miatt. A kapcsolat helyreállításáért a munkanélküli, jövedelemmel nem rendelkező 30 éves férfi mindenáron pénzt akart szerezni.



Június 25-re virradóra felfeszítette egy zalaegerszegi lakóház bejárati ajtaját, ahol egyedül élt egy 68 éves asszony. A férfi az udvarból behozott vascsővel kétszer az ágyában alvó nő fejére sújtott, aki olyan súlyos koponyasérüléseket szenvedett, hogy perceken belül meghalt.



Az elkövető felforgatta az egész lakást, hogy értékekhez jusson, és magához vette az asszony otthon tartott 90 ezer forintját.



A holttestet több mint egy héttel később fedezték fel, miután a szomszédoknak gyanús lett, hogy nem látnak mozgást a házban és az udvarban.



A vádlott a bírósági eljárás kezdetén még tagadott, később azt állította, hogy ismerősei kényszerítették arra, menjen be a ház udvarába lopni. A tárgyaláson végül bevallotta, hogy a házba is behatolt, de azzal védekezett, hogy a lelepleződéstől tartva, ijedtsége miatt sújtott le az asszonyra. Ezt a vallomását a bíróság azonban nem látta bizonyítottnak.



Az ügyész tudomásul vette az ítéletet, de az egyelőre nem jogerős, mert a vádlott és védője enyhítésért fellebbezni kíván.



Az ítélethirdetés után a vádlott hozzátartozói bántalmazni próbálták az épületből távozó újságírókat és operatőröket, ebben a biztonsági őrök akadályozták meg őket.