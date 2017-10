Halálkamion Parndorfnál - Előzetesben maradnak a vádlottak

Előzetes letartóztatásban maradnak a parndorfi ügyként elhíresült eset vádlottjai az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatáig. Az ügy keddi tárgyalási napján kihirdetett végzés ellen egyedül az ötödrendű vádlott és védője jelentett be fellebbezést.



A bíró szerint a tárgyalás során mindeddig sem az alapos gyanú, sem a vád nem ingott meg, és a tényállásban sem állt be olyan változás, ami megkérdőjelezné az első-, a másod-, a harmad-, a negyed-, az ötöd-, a nyolcad-, a kilenced-, a tized- és a tizenegyedrendű vádlott esetében az előzetes letartóztatás fenntartását, a hatodrendű vádlott esetében pedig annak elrendelését. A bíróság kedden elsőként egy kecskeméti gépjármű-kereskedőt idézett be tanúként.



A férfi a vádlottak padján ülők közül az első-, a másod- és az ötödrendű vádlottat ismerte fel. Mint mondta, az ötödrendű vádlott számos esetben vásárolt kereskedésükben használt autókat, amit tudomása szerint Afrikába küldött. Beszélt arról is, hogy egy alkalommal az ötödrendű vádlott az első- és a másodrendű vádlottal egy lajosmizsei telephelyen látott három, zárt rakterű jármű iránt érdeklődött. A kereskedő felajánlotta segítségét a tolmácsolásban, így tanúja volt annak, hogy a járművek áráról, 6 millió 250 ezer forintnak megfelelő értékű euróról megegyeztek. A járművek között volt az a hűtőkamion is, amelyikben a 71 ember megfulladt.



A tárgyalás során felolvasták a másodrendű vádlott magyar élettárásnak tanúkihallgatását is. A nyomozás során felvett vallomásból kiderült, hogy közös vállalkozás beindítását tervezték, amihez a másodrendű vádlott kérésére a nő megtakarításaiból egy személygépkocsit, és három kisteherautót vásárolt több mint hatmillió forint értékben. A gépjárműveket embercsempészésre használták és Ausztriában, illetve Németországban lefoglalta azokat a rendőrség. A bíró felolvasta két, a bűnszervezet tagjai által szállított iraki állampolgár tanúvallomását is. A két férfi az embercsempészések során átélteket mondta el. Arról számoltak be, hogy Magyarországra érkezve egy zárt hűtőkocsiba kellett beszállniuk, és a járművek indulása után tíz perccel már alig kaptak levegőt. Az egyik szállítás során egy kurd férfi fémrúddal ütött lyukat az autó oldalán, hogy levegőt kapjanak.



Az egyik iraki a levegőhiány miatt el is ájult. Néhányuknak ugyan sikerült kirúgniuk a hűtőkocsi ajtaját, de ezt a kísérőautóból észlelték, és visszazárták az ajtót. A másik iraki férfi arról számolt be, hogy mivel hentesként dolgozott, felismerte, hogy a magyar határon egy hűtőkocsiba kell beszállnia 50-60 társával. A levegőhiány miatt ez esetben egy szír férfi próbált meg késével réseket vágni az autó oldalán, de ez nem oldotta meg a levegőhiányt. Az ajtó kirúgása után egymást váltották a rés mögött levegőért. A kísérők azonban ekkor is rendszeresen visszazárták az ajtót. Többen közülük rosszul lettek, elájultak. Fényképekről mindkét tanú az ötödrendű vádlottat ismerte fel, azonban ő észrevételében tagadta, hogy a szállítás során jelen lett volna. A tárgyalás november 20-án szakértők meghallgatásával folytatódik.



A 11 bolgár, két afgán és egy bolgár-libanoni állampolgárságú vádlott közül tizenegyet letartóztattak, hárman, a heted-, a tizenketted- és a tizennegyedrendű vádlott azonban szökésben van. A vádirat összesen 26 vádpontot tartalmaz, amelyek közül a huszonötödik a 71 ember halálát okozó úgynevezett parndorfi ügy. A bűnszervezet 2015 februárja és augusztusa között 31 alkalommal összesen 1200 embert juttatott illegálisan Nyugat-Európába személyszállításra alkalmatlan, zárt, levegőtlen furgonokba zsúfolva. 2015. augusztus 26-án hajnalban 71 embert zártak be egy belülről nem nyitható, sötét, szellőzés nélküli hűtőkamionba. A Kecskemétről a határra tartó hűtőkocsiban az 59 férfi, 8 nő és 4 gyermek még magyar területen, gyötrelmes körülmények között megfulladt. A 71 ember halálát okozó "parndorfi ügy" elkövetésével az ügyészség az első-, a másod-, a harmad- és a negyedrendű vádlottat vádolja. A kiemelt jelentőségű bűnügy most már tizennégy vádlottját bűnszervezetben, a csempészett személyek sanyargatásával, részben üzletszerűen elkövetett embercsempészés bűntettével vádolják. Négy vádlottnak ezen kívül különös kegyetlenséggel, több, részben tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés miatt is felelnie kell. Az ügyészség négy vádlottra életfogytig tartó, a többi embercsempészre határozott idejű fegyházbüntetést kért.