Hagyó-per másodfokon: a vádlottak fele el se jött, bűnszövetkezet is lehet a vád

Az ügyész azt mondta, az elsőfokú ítélet egyes vádpontok esetében megalapozatlan, a tényállás felderítetlen, hiányos, és a törvényszék az indokolási kötelezettségének is csak részben tett eleget. Több vádpont esetében a bizonyítási eljárás szinte teljes megismétlésére lenne szükség - hangsúlyozta.

Az ügyészi perbeszéddel megkezdődött a Hagyó Miklós, Budapest egykori szocialista főpolgármester-helyettese és társai ellen indult per másodfokú tárgyalása csütörtökön a Szegedi Ítélőtáblán. A vádlottak egy része esetében a büntetések súlyosítására, mások esetében az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezésére tett indítványt a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség.A Kecskeméti Törvényszék első fokon hivatali visszaélés és - felbujtóként elkövetett - hűtlen kezelés bűntette miatt két év, négy évre felfüggesztett börtönre ítélte Hagyó Miklóst.A bíróság több más vádlottat is elmarasztalt, rájuk szintén felfüggesztett szabadságvesztést szabott ki vagy pénzbüntetéssel sújtotta őket, három vádlottat pedig felmentett. Az elmarasztalt vádlottak, köztük Hagyó Miklós, felmentésért fellebbeztek.Kaszáné Horuczi Zsuzsanna ügyész csütörtökön több mint kétórás perbeszédében hat vádlott - köztük Hagyó Miklós - esetében megalapozatlanságra hivatkozva az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezését indítványozta. A többi vádlott esetében a bűnösség kimondását, a büntetőjogi felelősség szélesebb körben történő megállapítását és súlyosabb büntetés kiszabását kérte a bíróságtól.Kaszáné Horuczi Zsuzsanna kifejtette, az elsőfokú bíróság úgy látta, a vádlottak egyéni érdekek alapján, alkalomszerűen követtek el bűncselekményeket, tevékenységüket nem hangolták össze. Az ügyészség szerint azonban a vádlottak bűnszervezetben követték el a bűncselekményeket. 2007 januárjától 2008 decemberéig a hét érintett vádlott között alá-fölérendeltségi viszony alakult ki, és a BKV Zrt. vezetői a vagyonkezelési kötelezettségüket megszegve a cégnek vagyoni hátrányt okoztak.A védői fellebbezésekkel kapcsolatban az ügyész kifejtette, a felmentésre irányuló indítványok kizárólag a bíróság mérlegelési tevékenységét támadják, így azoknak szerinte nem adhat helyt az ítélőtábla. A tárgyalás a védői perbeszédekkel folytatódik. A táblabíróság az ügyben még két tárgyalási napot tűzött ki, a Mezőlaki Erik vezette tanács várhatóan szeptember 21-én hirdet határozatot.Másfél órán át elemezte az ügyésznő a csaknem száz oldalas első fokú ítéletet Hagyó Miklós volt szocialista főpolgármester-helyettes nagy port felvert perének másodfokú tárgyalásán, Szegeden. Soványabb közönség előtt a kelleténél, ugyanis a vádlottak fele el sem jött a tárgyalásra - Hagyó Miklós megjelent.Az ügyész egyenként elemezte minden üggyel kapcsolatban, melyik vádlott mennyire érintett, mit követhetett el - az ügyek között a közlekedési célútól a cégekkel kötött kommunikációs szerződésekig sok minden szerepel. Az ügyésznő kérte az első nyolc vádlott kapcsán a bűnszövetkezet megállapítását: azt tehát, hogy cselekményeiket bűnszövetkezetben, folytatólagosan követték el, kihasználva az alá-fölérendeltségi viszonyokat - még ha nem is mindegyik ügyben történt bűncselekmény.A Kecskeméti Törvényszék első fokon hivatali visszaélés és hűtlen kezelés bűntette miatt - négy évre felfüggesztve - két év börtönre ítélte Hagyó Miklóst, és 39 millió forint kártérítési kötelezettséget állapított meg. Mind az ügyész, mind a védő fellebbezett az ítélet ellen, másodfokon várhatóan egy hét múlva hoznak döntést.A részletekkel később jelentkezünk.