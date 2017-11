Hadházy szerint felesleges a konzultáció

A politikus közölte: kikérik az elektronikus kitöltés lebonyolítására szerződött Idomsoft Zrt.-vel kötött megállapodást, a programcsomagot ugyanis Hadházy Ákos nyugtalanítónak ítélte, azt kijátszva szerinte bárki több száz ívet is kitölthet.



Hadházy Ákos felidézte azon tapasztalatait, amelyeket az ívek feldolgozását végző társaságoknál szerzett múlt csütörtökön, és komolytalannak nevezte mind a feldolgozást, mind a Fidesz védekezését, amely lényegesen több visszaküldött konzultációs dokumentumról szól.



A képviselő a helyszíneken tapasztaltak, valamint az ott dolgozók által elmondottak alapján mintegy 800 ezerre tette a visszaküldött dokumentumok számát. Azt mondta: ha a Fidesz érvelése igaz lenne - ez kedden már 1,9 millió visszaküldött ívről szólt -, a postán mintegy 1 millió ívnek kellett volna még vesztegelnie, ezt azonban semmilyen módon nem bizonyították, őt pedig többszöri kérésére sem engedték be oda.



Kijelentette azt is: egy valódi kérdéseket tartalmazó nemzeti konzultációnak lenne értelme, a jelenlegi azonban olyanokat tartalmaz, amelyekre épeszű ember csak egyféle választ adhat, vagyis az egész felesleges.



Hadházy Ákos a kereskedőházak bezárásával kapcsolatban azt mondta: ezen intézmények esetében lesz a legkönnyebb szerinte a büntetőjogi felelősség megállapítása, szerinte ugyanis számos extrém költés, zavarba ejtő adat került napvilágra a kereskedőházakról. A döntéshozók akkor is fenntartották azokat, amikor tudták, hogy csak veszteséget termelnek. A kereskedőházak nem hozták meg a várt eredményt, ezért azokat be kell zárni - jelentette ki, és "nyugati nyitást" szorgalmazott.