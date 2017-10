Gyurcsány: ne szavazhassanak a határon túliak

A Demokratikus Koalíció (DK) aláírásgyűjtést indít annak érdekében, hogy ne szavazhassanak azok, akik soha nem éltek Magyarországon, így nem viselik szavazatuk következményeit - jelentette ki Gyurcsány Ferenc, a párt elnöke a DK keddi budapesti nagygyűlésén.



Mint mondta, az állampolgárságtól nem akarnak megfosztani senkit, de nem látják be, miért a magyarság próbája az, hogy az ország mindennapjaiban nem osztozók perdöntő hatást gyakoroljanak arra, hogy a Magyarországon élők miként éljenek. Ne Sydneyből, Caracasból vagy Székelyudvarhelyről döntsék el, hogy milyen legyen a magyar egészségügyi vagy nyugdíjrendszer - hangsúlyozta a politikus a kőbányai Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központban.



Hozzátette: a választások előtt öt hónappal nem látnak esélyt a választási törvény ilyen tartalmú módosítására, ám az a céljuk, hogy a hatalom "meghallja az emberek szavát".



Úgy vélte: 2004 óta folyamatosan tematizálja a közbeszédet és szembeállít magyart magyarral az a kérdés, hogy miként kell együttműködnie a trianoni trauma után a határon belül maradt és a határon kívül rekedt magyarságnak. Miniszterelnökként azt képviselte, hogy a trianoni trauma felszámolható, a többi közt a határok légiesítése által az új európai közös hazában. Ezzel szemben - folytatta - azt gyanította, hogy a Fidesz magyarsága semmi más, mint a párt hatalmi törekvései szolgálatába állított eszköz. Azt mondta: a 2014-es országgyűlési választásokon a Fidesz a határon túli magyarok szavazatával szerzett kétharmados többséget. "Az ehhez szükséges egy mandátum a határon túlról jött" - fűzte hozzá.



Kitért arra is: miközben egy Angliában dolgozó romániai magyar levélben adhatja le szavazatát, addig Magyarországról elszármazott sorstársának adott esetben sok száz kilométert kell utaznia ezért a legközelebbi konzulátusra vagy a nagykövetségre. Ez a helyzet nem azért alakult ki, mert a Fidesz egyesíteni akarja a nemzetet, hanem azért, mert "a párt korifeusai" kiszámolták, hogy a határon túli szavazó a Fideszre, a Magyarországról "külföldre menekült" választó az ellenzékre voksol. És ezt az állapotot az Alkotmánybíróság is jóvá hagyta - tette hozzá.



Úgy vélekedett, hogy a 2018-as országgyűlési választás a legkevésbé lesz tisztességes a rendszerváltás óta. Sokan mondhatnák, hogy nem érdemes részt venni rajta, mert részvételükkel igazolják a Nemzeti Együttműködés Rendszerét - mondta, hozzátéve: mégis úgy gondolják, hogy "nem teszik le a fegyvert", mert távolmaradásukkal asszisztálnának a Fidesz korlátlan hatalmának kiépítéséhez.



Nem a DK jó szereplése a végső cél, hanem hogy Orbán Viktor rendszere kisebbségbe szoruljon és új kormánya legyen az országnak; ma még a DK egyedül nem tud győzni, ezért az a dolguk, hogy azokkal keressék az együttműködést, akikkel osztoznak egy európai Magyarország közös víziójában - mondta Gyurcsány Ferenc.