Gyurcsány: mindenki számára biztosítani kell az emberhez méltó életet

A jövő évi választás után a Demokratikus Koalíció a nyugalom és a gyarapodás országát szeretné megteremteni - mondta a párt elnöke egy pénteki, budapesti rendezvényen.



Gyurcsány Ferenc, aki a DK által létrehozott Új Köztársaságért Alapítvány "Választás 2018 - A Demokratikus Koalíció választási programja" című konferenciáján beszélt, úgy fogalmazott: olyan kormányt és országot szeretnének, amelyik rendbe teszi a jelent és építi a jövőt.



A politikus kijelentette, hogy a társadalmi béke megteremtésének valamint a Fidesz és a Jobbik visszaszorításának az az egyetlen eszköze, ha javítják az életminőséget, demokratizálják a közügyeket, miközben új jóléti államot teremtenek.



A Demokratikus Koalíció azt vallja, hogy egyszerre vagyunk magyarok vagyunk és európaiak, ennek része az emberi méltóság és a szabadság tisztelete, a parlamentarizmus, a jogállamiság, a piacgazdaság és a verseny elfogadása - folytatta. A pártelnök leszögezte, hogy nem akar olyan országban élni, ahol az erősebbek diktálnak, mert a közösségi létezés egyik feltétele az egymásért viselt felelősség.



Saját ellenségeiket úgy jellemezte, hogy az nem egy társadalmi csoport vagy egy nemzet, hanem az önzés, a kivagyiság, a felsőbbrendűségben való hit és az irigység, mert "nem a gazdagság ellen vagyunk, hanem a szegénység ellen".



A politika hitelessége sokat kopott az elmúlt 27 évben - ismerte el, de hozzátette, mégsem hiszi, hogy azt "ki lehet dobni az ablakon". Ezt azzal folytatta, hogy nem újrakezdést javasol, hanem egy új irányú folytatást, nem háborút szeretne, hanem megértést és együttműködést. Nem tartja sokra a "magyar háborús kabinet működését" - tette hozzá, hangsúlyozva, az ország belefáradt az állandó háborúskodásba. Bármilyen kabinet is alakul 2018-ban, valamennyi magyart képviselnie kell és tiszteletben kell tartania az övétől eltérő mentalitást - mondta Gyurcsány Ferenc.



Miközben az ország egy része kifejezetten jobban él, mint a rendszerváltozás környékén, a nagyobbik része úgy érzi, hogy ma nehezebb és bizonytalanabb az élete - tért át újabb témára. Nincsen demokrácia a tömegek jóléte nélkül, ha a baloldaliak, a liberálisok és a mérsékelt konzervatívok megelégszenek azzal, hogy demokráciát és jogállamot kínálnak, de nem ajánlanak élhető életet, akkor soha nem kapnak felhatalmazást a kormányzásra - jelentette ki.



Mindenki számára biztosítani kell az emberhez méltó életet - mondta. A minimális mennyiségű ivóvízhez, áramhoz, fűtéshez és internethez való hozzáférést alapjogként vagy egészen jelképes hozzájárulásért cserébe kellene adni - ismertette erre vonatkozó javaslatukat.



Nem lehet ötvenszázalékos béremelést ígérni, mert abba "belepusztulunk" - jelentette ki a politikus. A DK arra fog törekedni, hogy a következő öt év során a béremelés minden esztendőben öt százalékkal haladja meg az inflációt - emelte ki. Az oktatásban és az egészségügyben ez sem elég, ezért ezen a két területen évi 15 százalékos emelésre van szükség - tette hozzá.



Az időskori szegénység elleni lépésként említette, hogy ha "megy az ország szekere", akkor a gazdasági növekedés egy részét a nyugdíjasokra kell fordítani.



Az egészségügy rendbetételére áttérve azt mondta, nincs olyan megoldás, amelyik valakinek egy kicsit ne fájna. Szakmailag és politikailag is világos, hogy két vagy három lehetséges út áll az ország előtt és egy vita után ezekről akár népszavazáson is meg lehetne kérdezni az emberek véleményét. El kell dönteni, hogy mi az, ami a társadalombiztosítás alapján mindenkinek jár, és aki ezen felül pluszszolgáltatásokat akar, az külön fizessen egy extra csomagért - érvelt a politikus.



Az oktatás helyzetét ismertetve kijelentette: minden közösség számára meg kell adni a lehetőséget arra, hogy eldönthessék, milyen szellemiségű iskolát akarnak. Nem keresztény, nemzeti iskola kell, hanem jó, szabad és korszerű iskola, miközben mindenki számára biztosítani kell a világnézetileg semleges oktatás lehetőségét - szögezte le. A közoktatásnak ingyenesnek kell maradnia, a tehetséges gyermekek pedig úgy tanuljanak a felsőoktatásban, hogy magasabb ösztöndíjat kapnak, mint amennyi tandíjat fizetnek - mondta.



Új energiapolitikára van szükség - érvelt a megújuló energiaforrások mellett, miközben kijelentette: a paksi erőmű bővítésének az az egyetlen értelme, hogy a "kormányon levők lophassanak". Amikor Orbán Viktor a bővítésről döntött vagy szabad akaratának vagy a tisztességének nem volt a birtokában - fogalmazott.



Végül azt mondta, hogy mindenki számára elérhetővé és általánossá kell tenni a digitális kommunikáció használatának lehetőségét.