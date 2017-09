Gyurcsány: lesz választási megállapodás "a demokratikus ellenzék" pártjai között

Gyurcsány Ferenc hangsúlyozta: mindegyik baloldali párt élesen szemben áll "az orbáni rendszerrel", szakmailag valamennyien felkészültek, és a pártok között nagy különbség abban sincs, hogy mit tennének kormányra kerülve.



A demokratikus ellenzéket az élet összezárta egy nagy társasházba, ahol el kell viselni a másikat, és ezt a többi pártnak is fel kell ismernie - fogalmazott az ellenzéki politikus, hozzátéve: ha nem lesz mind a 106 egyéni választókerületben ellenzéki megállapodás, az a Fidesz malmára hajtja a vizet a 2018-as parlamenti választáson.



A pártelnök kiemelte, hogy a DK mindegyik párttal hajlik az együttműködésre, de ebben a kérdésben "nem erőszakosak". Úgy vélte, pártja önállóan is szép eredményt fog elérni jövő tavasszal, de egyedül nem képes a kormánypártokat legyőzni.



Gyurcsány Ferenc szerint a Jobbik, de főleg annak elnöke komoly erőfeszítéseket tesz azért, hogy radikális pártját konszolidálja, de "egy szájból víz és tűz nem jöhet". A Jobbikkal "eszük ágában sincs" semmilyen alkut kötni, mert világlátásuk és szemléletük nem illeszthető a demokratikus erőkéhez - fűzte hozzá.



Az ellenzéki politikus, volt kormányfő kijelentette, hogy kormányváltás esetén az oktatásban könnyű lesz gyors változásokat elérni. Mint mondta, sokkal nehezebb lesz rendet tenni az egészségügyben, mert jelenleg drámai a helyzet, az ágazatból sok pénz hiányzik, de egy választási ciklus alatt jobb lehet az ellátás, rövidebbek lehetnek a várólisták, és a dolgozók is "megfizetettek" lehetnek.



Gyurcsány Ferenc gyors változásokat vár a média világában is, ahol "pártpropaganda-gépezet" helyett színes, demokratikus és "a hatalmat ellenőrző" médiát fognak kialakítani. A bérekkel kapcsolatban megjegyezte, hogy állami beavatkozással is csak óvatos emelés képzelhető el, miközben a nyugdíjak esetében sem drasztikus emelést, sem 13. havi juttatást nem ígérnek, mert nem lesz rá pénz.