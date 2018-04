Gyurcsány: a DK ádáz ellenfele marad mindannak, amit a Fidesz képvisel

A DK egyéniben három budapesti körzetben nyert: Oláh Lajos a 4-es, Varju László a 11-es, Hajdu László a 12-esben győzött

294 595 szavazatot kapott a DK listája, ez 5,64 százalékot jelent

Hat DK-s képviselő listáról jutott a parlamentbe

Gyurcsány Ferenc vasárnap késő esti sajtótájékoztatóján azt mondta, kora este sokkal bizakodóbb volt, de már csak az a kérdés maradt nyitva, hogy az összes szavazat megszámlálása után a Fidesznek lesz-e kétharmada. Egy kétharmados, "fékevesztett Fidesz", ami úgy érzi, hogy sikeresen politizált, az a "határtalan agresszió és az embertelenség" politikáját folytatja majd - értékelt.Nem találják az ellenszerét annak az egyetlen egy ügyre épülő, ellenségkép építő, iszonyatos médiakampánnyal támogatott politikának, amit a Fidesz az elmúlt években folytat - közölte. Ez egy egymondatos, ráadásul tartalmát illetően hazug politika - tette hozzá.A pártelnök ugyanakkor kiemelte, hogy a DK első önálló megmérettetésén bejutott a parlamentbe és megkétszerezi eddigi képviselői számát.Megismételte korábbi kijelentését, hogy a választás nem volt szabad és tisztességes, de egyúttal megígérte, hogy továbbra is küzdeni fognak a kormány ellen és nem alkusznak meg a rendszerrel.A DK ádáz ellenfele marad mindannak, amit a Fidesz képvisel - szögezte le.Gyurcsány Ferenc az ellenzék összteljesítményre vonatkozó kérdésre azt mondta, még pár órája is azt gondolta volna, hogy a Fidesznek a legrosszabb esetben sem lehet több mandátuma 110-115-nél. Hozzátette, azt el sem tudta volna képzelni, hogy a kormánypárt növeli a listás eredményét 2014-hez képest.Az egyéni körzetekben való koordinációról folytatott vita nem segíti egy egységes ellenzékkép kialakulását, de politikai értelemben nem ezt látja perdöntőnek - válaszolta egy másik kérdésre.Hajdu László XV. kerületi polgármester a parlamentben folytatja majd a munkáját - felelte egy másik felvetésre.A Demokratikus Koalíció elnöke, Gyurcsány Ferenc a DK eredményváró rendezvényén tartott kora esti sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a választás nem volt szabad és nem volt tisztességes. Hozzátette, álláspontját a végeredménytől függetlenül fenntartja. Dacára annak, hogy a választás nem tisztességes, egészen felemelő az a fajta nekibuzdulás, ami az országot jellemezte - tette hozzá. Megosztotta azt a reményét, hogy vasárnap az "Orbánnal szemben álló sokaság mozdult meg", mert elhitték, hogy le lehet győzni a rendszert. Továbbra is abban bíznak, hogy a választás a miniszterelnökkel szemben állók győzelmét hozza és "megakadályoz egy történelmi drámát", azt, hogy Magyarország a "kormány országrombolásának martalékává váljon" - hangsúlyozta. Megérdemelné az ország, hogy a demokrácia "üdítő, frissítő szele kiszellőztesse a Kárpát-medencét" - fogalmazott a politikus.Egy kérdésre válaszolva kijelentette, saját szereplésüktől azt várja, hogy a DK egy stabil közepes párt lesz a parlamentben, amelyik megsokszorozza a képviselői számát.Elfogadhatatlan, hogy a kormány nem tudja megoldani, hogy a választók emberséges körülmények között szavazhassanak és vannak olyan körzetek, ahol még az urnazárás után két órával is sorok kígyóznak - bírálta a választási szervek munkáját. Ez is mutatja, hogy a kabinet nem tud megfelelni a valós kihívásoknak - tette hozzá.