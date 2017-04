Gyurcsány: a CEU-ügy a Fidesz táborát is erodálja

A Demokratikus Koalíció (DK) elnöke szerint Orbán Viktor a Közép-európai Egyetem (CEU) ügyében elszámította magát, a lépéssel már saját választótáborát is erodálja. Gyurcsány Ferenc csütörtökön Békéscsabán tartott lakossági fórumán arról is beszélt, hogy a baloldalon az a párt nevezné meg a kormányfőjelöltet, amelyik a legtöbb mandátumot szerzi a jövő évi parlamenti választáson.



Az ellenzéki politikus azt mondta: a CEU olyan ügy, amely azon túl, hogy alapjogot sért, Angela Merkel német kancellártól az Egyesült Államokig mindenkit a magyar miniszterelnök ellen fordít. "Márpedig szövetségesek nélkül előbb-utóbb béna leszel" - fűzte hozzá.



Gyurcsány Ferenc szerint Orbán Viktor ellenségeket kreál magának, ilyenek a migránsok, a civilek, a CEU vagy Soros György, mert szeret háborúzni. Pedig az emberek békét akarnak - húzta alá.



Kijelentette: azért lett a mostani miniszterelnök egykori oroszellenesből Putyin elnök "legfőbb pártfogója", mert az orosz elnöknek olyan bizonyítékai vannak Orbán Viktor ellen, amivel a kormányfő zsarolhatóvá vált.



Kitért arra is: ma az a realitás, hogy a baloldali ellenzéki pártok önálló listán indulnak a jövő évi országgyűlési választáson. Hozzátette: akivel lehet, azzal megállapodnak, hogy a 106 egyéni választókerületben egyetlen ellenzéki jelölt legyen, a miniszterelnök-jelöltet pedig az a párt nevezi majd meg, amelyik a legtöbb mandátumot szerezte.



A választási bojkott kérdéséről szólva Gyurcsány Ferenc elmondta: a DK nyitott lenne erre, mert be lehetne bizonyítani, hogy a Fidesz illegitim. Ám mivel sem a Jobbik, sem az MSZP vagy a Momentum nem hajlandó rá, "politikai öngyilkosság" lenne a bojkott. A korábbi miniszterelnök szerint mind az arányos, mind a többségi választási rendszer idegen a magyar hagyományoktól, a vegyes rendszernél kell maradni, bár a mostani szisztéma túlkompenzálja a győztest.



Beszéde végén Gyurcsány Ferenc a 100-150 fős hallgatóság előtt ismertette a DK Sokak Magyarországa elnevezésű választási programjának főbb pontjait.