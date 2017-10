Gyermekprostitúció és kábítószerek miatt fogtak el négy gyöngyösi férfit - Videó

Gyermekprostitúcióval és kábítószerrel összefüggésben fogtak el négy gyöngyösi férfit - közölte a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon csütörtökön.Azt írták, hogy még szerdán kora reggel fogtak el otthona közelében két férfit, aki az év eleje óta prostitúcióra bírt rá egy felnőtt és egy fiatalkorú nőt. A gyanú szerint egy internetes oldalon a saját lakásukra szerveztek alkalmi partnereket a két nőnek, és a befolyt pénz jelentős részét maguknak tartották meg.A 23 éves M. Arnold és a 46 éves M. József ellen kerítés, kitartottság és gyermekprostitúció kihasználása elkövetésének gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást, kezdeményezték előzetes letartóztatásukat.Arra vonatkozó információ is felmerült, hogy G. Máté 23 éves gyöngyösi férfi a hirdetések kezelésével, szerkesztésével segített a másik két gyanúsítottnak, így ellene prostitúció elősegítése elkövetésének gyanúja miatt indult eljárás.A házkutatások során a rendőrök egy közeli ingatlan pincéjében elrejtve kannabisz növényeket, továbbá azok termesztéséhez használt tárgyakat is találtak. Az ott lakó 41 éves Sz. Istvánt szintén kihallgatták, kábítószer birtoklásának gyanúja miatt.A rendőrök egy gyöngyösoroszi ingatlanban is lefoglaltak több - feltehetőleg - új pszichoaktív anyagot, amelyek szakértői vizsgálatát követően további gyanúsítottak kihallgatása várható - olvasható a közleményben.