Gyermekpornográfia miatt négy év börtönre ítéltek egy fegyverneki férfit

Tatár Tímea közleménye szerint P. Gergő 2015 nyara és 2016 januárja között követte el a bűncselekményeket, a legfiatalabb áldozata 12 éves, a legidősebb pedig 19 éves volt. A vádlottat a bíróság kényszerítés, szexuális kényszerítés és gyermekpornográfia bűntettében mondta ki bűnösnek.



A bíróság által megállapított tényállás szerint a büntetlen előéletű, szabászként dolgozó fiatalember egy közösségi oldalon a fényképes profillal rendelkező, nála fiatalabb lányokkal vette fel a kapcsolatot. Álnéven írt és a saját neméhez vonzódó nőnek tüntette fel magát. Áldozatainak azt mondta, hogy feltörte a fiókjukat és közreadja magánjellegű beszélgetéseiket, ha nem küldenek neki fehérneműs képet.



A lányok megijedtek, hogy titkaik nyilvánosságra kerülnek, így eleget tettek a követelésnek. A vádlott ezután az így kapott fotókkal zsarolta őket tovább, és félmeztelen, majd meztelen képeket is követelt. Hat megfélemlített lánynál azt is elérte, hogy szexuális cselekmény közben örökítsék meg magukat videón, és a felvételt továbbítsák neki.



A férfi folyamatosan nyomás alatt tartotta a lányokat, hogy ne fordulhassanak külső segítségért senkihez. Ha valakinél kétkedést tapasztalt, másnak álcázta magát és annak nevében küldött újabb üzeneteket, arra bátorítva a lányokat, hogy teljesítsék a követelést, és akkor a fenyegetés megszűnik.



P. Gergő több sértettet arra is rávett, adja meg neki a felhasználónevét és a jelszavát, hogy "végleg ki tudjon lépni" a profiljából, de ezeket további fenyegetésekhez használta fel. Egy 15 éves lány fotóit egy nemzetközi ingyenes pornóoldalra is feltöltötte.



Az elkövető az egyik szülő feljelentése után bukott le. Az anyának az tűnt fel, hogy lánya viselkedése megváltozott, zárkózottá vált. Lánya levelezésébe belepillantva aztán észlelte a fenyegetéseket és a rendőrséghez fordult.



Az elsőfokú ítéletben elhangzott: a sértettek érdekeit jelentős sérelem érte, sokan közülük ma is a történtek hatása alatt állnak, többen elszigetelődtek, kénytelenek voltak iskolát váltani.



Az ítélet nem jogerős, az ügyész, a vádlott és a védője is kérte a három nap gondolkodási időt.