Gyanúsítottként hallgatták ki az Eximbank volt vezérigazgatóját

Nátrán Roland, az Eximbank volt vezérigazgatója, egyben a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) korábbi helyettes államtitkára is gyanúsítottja annak a büntetőeljárásnak, amelyet a pénzintézet ingatlanbérleti szerződése miatt folytat a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) - számolt be keddi cikkében a Magyar Nemzet.



Nátrán Roland védője a lapnak megerősítette, hogy ügyfelét gyanúsítottként hallgatták ki a nyomozók. Fülöp Tamás ugyanakkor közölte azt is, hogy az Eximbank egykori vezérigazgatója nem követett el bűncselekményt, és panasszal élt a gyanúsítás ellen a Fővárosi Főügyészségnél. Az ügyvéd szerint a rendőrség egy alapvető büntetőjogi tévedésre alapozza a gyanúsítást.



Nátrán Roland az állami tulajdonú Eximbank vezetőjeként írta alá a Lánchíd Palota kibérlésére kötött megállapodást, amely miatt a pénzintézet új vezetése feljelentést tett. Az ügyben tavalyelőtt különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés alapos gyanúja miatt indult nyomozás. Az eljárásnak két másik gyanúsítottja is van, egyikük Nobilis Kristóf nagyvállalkozó, akinek érdekeltségébe tartozik az a patinás Duna-parti ingatlan, amelyet az állami intézmény kibérelt.



Nobilis Kristóf ügyvédje "jogi abszurdumnak" nevezte az üzletember gyanúsítását, ami ellen panasszal éltek. A büntetőeljárás alapját olyan állítások képezik, amelyekről a magyar bíróság első fokon már tényszerűen kimondta, hogy nem igazak - mondta Papp Gábor.



Az Eximbank azért perli a Nobilis érdekeltségébe tartozó társaságot, mert álláspontja szerint feltűnően értékaránytalan módon adta számukra bérbe a Duna-parti ingatlant. A Fővárosi Törvényszék első fokon elutasította a bank keresetét. A bíró szóbeli indoklásában elmondta, nem lehet összemosni a jó erkölcsbe ütközés tilalmát a feltűnő értékaránytalanság tilalmával. Kifejtette azt is, a szakértői vélemény nem támasztotta alá, hogy a vállalkozó érdekeltségébe tartozó cég és az Eximbank közti bérleti díj valóban feltűnően értékaránytalan volna.