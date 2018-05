Gyanús telefonok miatt zárták ki az ügyvédet VV Fanni ügyéből

kép: BorsOnline

A Bors megtudta, hogy B. László a lány eltűnésének napjától a letartóztatásáig feltűnően sokat beszélt telefonon ügyvéd nagybátyjával, akit később kizártak az ügyből. Dr. Brodmann többet tudhat, mint eddig hittük. - írja a BorsOnline Nem mindennapos dolog védőt kizárni az ügyéből, de ahogy arról a Bors beszámolt, az ügyészség Novozánszki Fanni gyilkossági ügyében ezt megtette, és rendőrségi kezdeményezésre három hónap után, márciusban le­váltotta a gyanúsított ügyvédjét, dr. Brodmann Pétert.A jogászt azóta meghallgatták tanúként, mi több, Fanni és B. LászlóDNS-e mellett az övét is keresték a gyanúsított autójában talált véres kötélen. Eddig úgy tudtuk, a kizárást, a tanúzási kötelezettséget és a mintavételt a hatóságok arra alapozták, hogy B. László idős nagypapája felismerni vélte a gyilkos kötelet, mondván az a családé.Lapunknak azonban most új információ került a birtokába arról, hogy valójában miért zárhatták ki az ügyvéd nagybácsit. A Bors úgy tudja, hogy B. László és egykori védője feltűnően sokat beszélt telefonon Fanni eltűnésének estéjétől a gyanúsított letartóztatásáig.A rendőrségnek természetesen első dolga volt, hogy a mobilszolgáltatótól lekérje B. László híváslistáját, amelyből feketén-fehéren kiderült, hogy a kritikus négy napban, amikor az emberölés már megtörtént, de még nem vették őt őrizetbe, érdemben a nagybácsival tartotta a kapcsolatot, akivel feltűnően hosszan beszélt olyan időszakokban – például éjjel két-három órakor –, amikor az emberek nem sűrűn hívják egymást hosszas csevejre.A Blikk korábbi információi szerint a feltételezett gyilkos napokig a csomagtartójában lévő holttesttel járta az országot, így nem kizárt, hogy családi traccsparti helyett jogi segítség miatt hívta a nagybácsit. Mindezen információk pedig kellő alapot adhattak ahhoz a rendőrségnek, hogy a nagybácsira is gyanú vetüljön, és az ügy megoldása érdekében a továbbiakban tanúként hallgassák ki.Természetesen megkerestük dr. Brodmann Pétert is, mit szól a kiszivárgott információhoz, miszerint telefonon segíthette gyilkossággal gyanúsított unokaöccsét.

Valóban így történt. Többször hajnalban beszéltem vele. De hogy miért és miről, az ügyvédi titok marad.

– szögezte le az egykori védő, aki még várja a DNS-vizsgálat eredményét. De nem dr. Brodmann volt az egyetlen ügyvéd, akivel a kritikus napokban kapcsolatba lépett B. László.

Több ügyvédet is felkeresett, úgy tudom, az egyikkel az elfogása előtti napon is tárgyalt. Érdekes, hogy nem magán, hanem egy Erika nevű nőn akart segíteni.

– mondta korábban egyik informátorunk, aki Fanni idősebb barátnőjére, B. Erikára célzott.