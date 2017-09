Gyalogosokat gázolt el a troli Budapesten, súlyos sérült is van

Trolibusz gázolt el gyalogosokat Budapesten, az Andrássy úton szombat délután - számolt be az M1 aktuális csatorna. A tudósító a helyszínről jelentkezve azt mondta: az Izabella utca kereszteződésében kanyarodás közben gázolt el két embert a troli. Egyikük könnyebben sérült, de a másik súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. A tudósító hozzátette: már most is minden irányból araszol a kocsisor. A műszaki mentés és a helyszínelés miatt a következő órákban is dugókra lehet számítani - jegyezte meg.