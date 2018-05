Gulyás: polgári jólétet mindenkinek!

A kormány célja, hogy polgári jólétet biztosítson Magyarország valamennyi polgárának - jelentette ki Gulyás Gergely a Figyelő csütörtöki számában megjelent interjúban.A Miniszterelnökség kijelölt vezetője kifejtette: a választók megerősítették, hogy támogatják a keresztény kultúra megszilárdítását, az államhatárok védelmét és a családpolitikai intézkedéseket, ezért a kormány céljai nem változtak.Jelezte, hogy a statisztikai hivatal adatai szerint 2017-ben 13,8 százalékkal emelkedtek az átlagbérek. Mindez együttvéve jelentette és jelenti a konszolidációt - mondta arra a felvetésre, amely szerint sokan várják már az új kormánytól, hogy konszolidációt hajtson végre. "A célunk a polgári jólét biztosítása Magyarország valamennyi polgárának" - hangoztatta.Gulyás Gergely a Miniszterelnökség átalakításának terveiről közölte: az uniós források koordinációja a Palkovics László vezette innovációs tárcához, az Információs Hivatal a külügyhöz kerül.Ugyanakkor Fürjes Balázs vezetésével Budapest és az agglomeráció állami fejlesztéseivel foglalkozó szervezeti egység jön létre, Gyopáros Alpár pedig kormánybiztosként fogja koordinálni a Modern városok programot, ami kiegészül a kistelepülés fejlesztési projekttel is.Azzal kapcsolatban, hogy Orbán Balázs dolgozik majd a tárca parlamenti államtitkáraként, azt mondta: a szakember legfontosabb feladatköre az lesz, hogy a napi politikai harcokból kilépve stratégiai kérdésekkel, illetve a minisztériumok közötti koordinációval foglalkozzon majd. A jövőben a stratégiai és a családügyi kabinetet is a Miniszterelnökséget vezető miniszter irányítja.Gulyás Gergely kitért arra is: szeretné, ha Tarlós István főpolgármester újra vállalná, hogy a kormánypártok jelöltjeként indul a poszt elnyeréséért, abban a tudatban, hogy a kormány részéről korrekt és segítő szándékú partnerre talál.Úgy vélekedett, hogy a főváros mindig akkor nyert, amikor a polgári oldal vezette. A Fidesz mindig azt hangoztatta, hogy a nemzet fővárosának a sikere az egész ország érdeke - mondta, megjegyezve: éppen ezért akarják koordinálni a főváros és az agglomeráció fejlesztési feladatait.Leszögezte azt is: "az önkormányzati törvény módosításáról semmilyen javaslat nincs az asztalon", vagyis a kétszintű városvezetés és a választási szabályok adottak.Azzal kapcsolatban, hogy az Európai Unió a következő finanszírozási ciklusban a jogállamiság betartásához kívánja kötni a fejlesztési források egy részének kifizetését, Gulyás Gergely azt mondta, az uniós költségvetésre valamennyi tagállamnak rá kell bólintania, vagyis a fenyegetésekből nagyon kevés dolog válhat valóra. Szerinte a jogállamiság hiányának kritikáját az elmúlt években politikai furkósbotként használták a kereszténydemokrácia engesztelhetetlen ellenségei.Mint mondta, azt tudomásul veszik, hogy a Brexit miatt csökkennek a költségvetési források, ám a veszteség nem terhelhető kizárólag a kohéziós alapokra vagy a mezőgazdasági támogatásokra. Összességében jó esélyt lát arra, hogy Magyarország újra a maximális támogatást tudja kiharcolni.Arról is szólt: a magyar kormány továbbra is elfogadhatatlanak tartja a kötelező kvóták erőltetését és azt, hogy a közösségi joggal ellentétesen ráerőszakolják a migránsok befogadását a tagállamokra. Ez ugyanis nemzeti hatáskör - fűzte hozzá.A politikus szerint akkor képvisel demokratikus álláspontot az Európai Unió vezetése, ha csak az új Európai Parlament (EP) megválasztását követően dönt migrációs kérdésekben. A legutóbbi EP-választáskor ugyanis a migráció még nem szerepelt az európai politikai élet napirendjén - mondta Gulyás Gergely.