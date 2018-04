Gulyás Márton behívta a Soros-osztagot: Törni-zúzni akarnak Pesten

Törni-zúzni akarnak a szombati demonstráción. Gulyás Márton felvette a kapcsolatot régi politikai szövetségeseivel, a tüntetéseket tudatosan és profin erőszakba fordító Soros-féle rohamosztaggal, az ANTIFA-val -

A hírportál cikke szerint Gulyás korábban már tartott egy főpróbát, ahol a füttyös, nőverő Juhász Péter társaságában Röszkén a kerítéshez vonult, hogy a hírhedt erőszak-szervezet vezetőivel együtt felmérjék egy erőszakos demonstráció és provokáció lehetőségét.



Az anarchisták fekete-vörös zászlaja alatt menetelő, csuklyák mögé rejtőző ANTIFA-kommandósok voltak azok is, akik néhány hónapja egy G 20 találkozó alkalmából felgyújtották Hamburgot.



ÜDV A POKOLBAN (WELCOME TO HELL) címmel meghirdetett akciójuk során autók százait öntötték le benzinnel, lobbantották lángra, több tucat utcában betörték a kirakatokat, rátámadtak a kivezényelt rendőrökre, több százat közülük súlyosan megsebesítettek. A rendőrség még hónapokkal később is körözte a tetteseket, 2036(!) bűncselekmény ügyében nyomoztak.



A Ripost több helyről megerősített információi szerint Gulyás Márton ismét felvette a kapcsolatot azokkal a rohamosztagosokkal, akikkel már jó személyes kapcsolata alakult ki a röszkei főpróbán.



A cél ugyanaz, mint Hamburgban, törni-zúzni, anarchikus állapotokat teremteni, kihasználva a demokratikus választásokon csúfosan leszerepelt ellenzékiek elkeseredettségét. A tudatos provokáció fedőneve WELCOME TO HELL IN HUNGARY- ÜDV A POKOLBAN MAGYARORSZÁGON - utalva a hamburgi erőszak mottójára.



Autók felborítása, autógumik felgyújtása, kirakatok betörése, a rendőrök provokálása, sőt tudatos megtámadása, majd menekülés – ezek az ANTIFA-rohamosztagosok jól bevált módszerei. Több száz tüntetést fordítottak már át erőszakba ezekkel a módszerekkel.



Gulyás Márton egy, a következményektől megrettent aktivistája a Ripostnak elmondta, a legfontosabb cél a rendőrök provokálása lesz.



Az akciókat filmre veszik, s ha sikerülne egy rendőrt kihozni a sodrából, a felvételt nyomban közzéteszik a világhálón.



A történtek fényében most nyernek igazi értelmet Gulyás Márton korábbi fenyegető szavai: "Ha a kormány nem tér jobb belátásra. akkor fel fogjuk bontani az együttműködést az államhatalommal. Fel kell készülni a blokádokra, épületfoglalásokra, közterületek elfoglalására!"



Gulyás Márton hogy elhárítsa magától a jogi felelősséget, csak a háttérben szervezi a szombati demonstrációt. Politikai balekok, például Gyurcsány-párti aktivisták, hirtelen összerántott Facebook csoportok háta mögé bújva próbál halászni a zavarosban - írja az Origo.

Nagy kérdés, hogy ki vagy milyen szervezet vállalja majd a jogi felelősséget a demonstráció békés jellegéért. Mindenesetre már megkezdődött a Soros-buszok szervezése, több vidéki városból is.

Miután elterjedt a Soros-rohamosztagosok érkezésének híre, több részvevő megijedt a tervezett erőszakos provokációktól és kérni kezdte társait, hogy ne törjenek-zúzzanak, ne provokálják, ne támadják meg a rendőröket.

Ugyanakkor máris osztogatnak egy TÜNTETÉSI SEGÉDLETET, amelyben törvényszegő akciókra, az arc eltakarására, gázmaszkos, "profi antifás" védekezésre oktatják őket, beleértve a könnygázgránát "kezelését" is - olvasható az Origo cikkében.