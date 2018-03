Gulyás Gergely: az ország stabilitása az áprilisi parlamenti választás tétje

Az áprilisi parlamenti választás tétje, hogy Magyarország a jelenlegi kormánypártok hatalmon maradásával megőrzi a stabilitását, vagy azt a káosz váltja fel - mondta a Fidesz frakcióvezetője csütörtökön, a Nézőpont Intézet Budapesten tartott rendezvényén.



Gulyás Gergely előadásában úgy fogalmazott, az elmúlt nyolc év kormányzati stabilitása tudományosan és gazdaságilag is kimutatható versenyelőnyt jelentett Magyarországnak, míg a velük szemben álló politikai erőktől nem várható hasonló, ugyanis maguk sem állítják, hogy képesek lennének kormányzati együttműködést kötni.



A kormánypárti politikus szerint ezért az utóbbi eset néhány hónapon belül egy előrehozott választáshoz vezetne.



A Nézőpont Intézet kutatása is megerősíti, hogy a fegyelmezett gazdaság- és pénzügypolitika stabilitást eredményez - fejtette ki Gulyás Gergely, majd hozzátette, amennyiben a németek is képesek félretenni saját balliberális médiájuk doktrínáit, akkor rá kell jönniük, hogy a visegrádi országok jelentik a legfontosabb gazdasági szövetségeseiket az unión belül, ráadásul a növekedés legjobb esélyei is itt vannak.



Hangsúlyozta, a magyar kormány a gazdaság- és biztonságpolitika területén kifejezetten támogatja a mélyebb európai integrációt, szemben a kulturális és identitást meghatározó kérdésekkel, ahol minimális a tagállamok közötti közös álláspont esélye.



Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Csoport elnöke rövid nyitóbeszédében közölte, intézetük az országok jó kormányzás indexeit a makrogazdasági adataiból, továbbá a szakértői véleményekből és közvélemény-kutatási eredményekből állítja össze.



Fodor Csaba, a Nézőpont Intézet ügyvezetője aláhúzta, az így kapott index nem az adott országok fejlettségéről tudósít, hanem a kormányok teljesítményének eredményességét mutatja.



Az intézet Magyarország mellett Németországot, Ausztriát, Lengyelországot, Csehországot, Szlovákiát, Horvátországot, Romániát és Bulgáriát vette vizsgálat alá, az értékelés három fő szempontja pedig a politikai stabilitás, a gazdasági növekedés és az életminőség volt - fejtette ki.



Az összesített rangsort Németország nyerte, majd Magyarország és Csehország következik, a politikai stabilitás szempontjából Magyarország végzett az élen, a gazdasági kormányzás terén Németország érte a legtöbb pontszámot, míg az életminőség alakulása alapján Csehország az első - mondta Fodor Csaba, egyúttal hozzátéve azt is, a közvélemény-kutatási adatok alapján a magyarok a legelégedettebbek a kormányuk munkájával, míg az állam működésével a németek és az osztrákok.



A Nézőpont Intézet ügyvezetője kitért arra is, kutatásuk szerint a visegrádi országok éllovas szerepet töltenek be a közép-európai régióban, amely világviszonylatban is felértékelődőben van, mivel egy gazdaságilag sikeres és biztonság térség, amely megvédte magát a tömeges illegális bevándorlással szemben.



Elmondta, a kutatás alapján az emberek Romániában és Ausztriában a legelégedettebbek az egészségükkel, ezen a területen a legnagyobb javulást pedig Magyarország és Horvátország tudja felmutatni az elmúlt évekhez képest. Hozzátette, a bűnügyi statisztikákat tekintve Németország, Románia és Magyarország javított a legnagyobb mértékben.



Fodor Csaba szintén az áprilisi választás fontos tétjének nevezte az ország politikai stabilitásának megőrzését, mivel zömmel az ezen a területen elért eredmények adják Magyarország fenti jó helyezését. Magyarországnak komoly versenyelőnye, hogy rendezett politikai viszonyai vannak, az emberek pozitívan értékelik az elmúlt évet és a jövőt, továbbá bíznak a kormány munkájában - tette hozzá.