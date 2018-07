Gulyás: aki védi Európát, azt eljárás alá vonják, aki behívja a migránsokat, azt megdicsérik

A Miniszterelnökséget vezető miniszter elfogadhatatlannak és támadásnak minősítette az Európai Bizottság (EB) részéről a "Stop Soros" törvénycsomag miatt Magyarország ellen indított kötelezettségszegési eljárást. Gulyás Gergely keddi budapesti sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: "Brüsszel magatartásában továbbra is azt látjuk, hogy aki védi Európát, azt eljárás alá vonják, aki behívja a migránsokat, azt megdicsérik". Az EB működése nem tükrözi az EU-t alkotó kormányok véleményét - hangsúlyozta.Hozzátette: ez a támadás egyértelművé teszi, hogy Brüsszel és a bizottság továbbra is migrációbarát politikát kíván folytatni.Gulyás Gergely azt mondta, külön elfogadhatatlan, hogy egy alkotmánymódosítás miatt is kötelezettségszegési eljárást indított Brüsszel. Felhívta a figyelmet, hogy ez a módosítás semmi mást nem tartalmaz, mint amit a német alaptörvény is: a menedékjog csak azokat illeti meg, akik nem biztonságos harmadik országból érkeznek.