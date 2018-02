Gulyás: a Stop Soros törvénycsomagról és a kormányzati munkáról tárgyalnak a frakciók

A Stop Soros törvénycsomag valamint az elmúlt nyolc év kormányzati munkájának értékelése is szerepel a Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt visegrádi kihelyezett frakcióülésének napirendjén - közölte Gulyás Gergely, a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője szerdán a helyszínen tartott sajtótájékoztatón.



A fideszes politikus elmondta: a frakciók nagy valószínűséggel a Stop Soros törvénycsomag támogatásáról fognak dönteni.



Gulyás Gergely kiemelte: a következő 3-4 hónap a migráció témájában kulcsfontosságú lesz, hiszen az ENSZ migrációs csomagjának alapvető tételei, minden tekintetben szemben állnak azzal amit a kormánypártok a migrációról mondanak, illetve gondolnak.



Rámutatott: az ENSZ jelentése illetve migrációs csomagja is pozitívumként tünteti fel a migrációt, legális útvonalak létesítését javasolja. Ők ezzel szemben ezt komoly veszélynek tartják. A tárgyalásokon a magyar kormány egyelőre részt vesz, és azért küzd, hogy a javaslat alapvetően megváltozzon.



Gulyás Gergely megjegyezte: azt is látják a belga miniszterelnök fenyegetéséből, hogy a felső korlát nélküli kvóták elfogadásával zsarolja a visegrádi államokat, hogy júniusig az Európa Tanács mindenképpen döntésre vigye ezt a kérdést.



A kormánypárti politikus kiemelte: vannak olyan országok, köztük a Benelux- és skandináv államok, amelyek szerintük egy konszenzussal meghozható döntést, akár többségi alapon, szívesen meghoznának.



Jelezte: a frakcióülésen áttekintik a 2010, illetve 2014 óta elért eredményeket is.



Hangsúlyozta: fontos előrelépést sikerült elérni számtalan, kulcsfontosságú területen, így a gazdaságot nem csupán stabilizálták, hanem a növekedés alapjai is biztosítottak.



Szerényen, de magabiztosan várhatják az eredményekre tekintettel az országgyűlési választásokon való megmérettetést - összegzett Gulyás Gergely.



Az Elios-üggyel összefüggő kérdésre a frakcióvezető közölte: szomorúak amiatt, ha az a látszat keletkezik, hogy független európai uniós hivatalok választási kampányba akarnak beavatkozni. Ők nem tartanak igényt olyan "elvtársi segítségre" az unió részéről, mint amit 2006-ban a szocialisták kaptak, viszont azt, hogy ugyanazt az ügyet immár a második választás előtt melegítik fel és olyan személyekkel hozzák összefüggésbe, akik nem voltak többségi döntéshozatali helyzetben, elfogadhatatlannak tartják.



Arról, hogy a szocialisták szerint jóval többet is lehetett volna spórolni a rezsicsökkentéssel, azt mondta: választási kampányban természetesnek tartják, hogy meredek állítások elhangzanak. Azt szeretnék azonban, ha az arcátlanság nem lenne a választási kampány része - tette hozzá a frakcióvezető.



Kiemelte: azok a szocialisták akarják most számon kérni a kormányt, miért csak 25 százalékkal mérsékelte az energiaárakat, akik nyolc éves kormányzásuk alatt háromszorosára növelték a gáz árát, kétszeresére a villamos-energia árát.



A választási kampányban a fideszes politikusok vitákon való részvételéről, illetve az esetleges miniszterelnöki vitáról azt mondta: ő maga számtalan ellenzéki politikus vitatkozott az elmúlt fél évben, azzal vádolni, hogy kerülné a vitákat, nehezen lehet hitelesen. Más kérdés, ma a magyar közéletben mennyire adottak a tény- és tárgyszerű vita feltételei. Ő aggasztó módon nem látja ezt adottnak - közölte.



A kormányfői vitáról úgy vélekedett: nincs értelme, érdemi kihívót ugyanis nem látnak.



Arról, hogy számítanak-e újabb kétharmadra, ezt mennyire tartják fontosnak, azt mondta: reménykednek abban, hogy a választók döntésének köszönhetően ismét kormányt alakíthat a Fidesz és a KDNP. Ehhez ma 100 mandátum szükséges - rögzítette Gulyás Gergely.



További kérdésre közölte: jövő héten kétnapos országgyűlési ülést terveznek, e kérdésben ugyanakkor a házelnöknek döntő szava van.