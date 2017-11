Gépfegyver is találtak az illegális motorolaj-kereskedők vezetőjénél

Illegális motorolaj-kereskedő cégláncolatot számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), az elkövetők csaknem 400 millió forint általános forgalmi adót (áfa) nem vallottak be, illetve nem fizettek be az állami költségvetésbe - mondta Vankó László dandártábornok, az adóhatóság bűnügyi főigazgatója szerdán Budapesten, sajtótájékoztatón.



A feketepiaci hálózat Ausztriából szerzett be eredeti motorolajtermékeket, amelyeket belföldi nagykereskedőknek adtak el. Az áfát úgy csalták el, hogy cégláncolatot hoztak létre, amelynek tagjai fiktív számlázással fedezték az ügyletet - ismertette a főigazgató.



A NAV Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának nyomozói szeptember végén Budapesten és öt megyében, összesen 27 helyszínen tartottak házkutatásokat. A négy gyanúsított közül kettő előzetes letartóztatását elrendelte a bíróság.



Az akció során mintegy 250 millió forint értékben ingatlanokat, gépjárműveket, készpénzt és bankszámlákat foglaltak le, illetve zároltak, jelentős mennyiségű árukészletet is kivontak a bűnszervezet raktárából - mondta Vankó László.



A fő gyanúsítottnál hatástalanított gépfegyvert, lőszert és hangtompítót is találtak, ezért a rendőrséget is értesítették.



Vankó László elmondta: a feketepiaci céghálózatról információk jutottak el az adóhatósághoz, a jelenleg is folyamatban lévő nyomozás idén januárban kezdődött.



A büntetőeljárás üzletszerűen elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettének megalapozott gyanúja miatt indult.



A NAV bűnügyi főigazgatója hangsúlyozta, egyebek mellett azért is tekintik fontos célnak az adócsalás kiszűrését a gazdaságból, mert úgy látják, hogy a megtisztított ágazatokban a bűnszervezetek helyére jellemzően legális tevékenységet végző vállalkozások juthatnak be.



Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) főtitkára a sajtótájékoztatón elmondta: adataik szerint a hazai kenőanyagpiac 60-70 ezer tonnára tehető éves szinten, ennek mintegy kétharmadát a szövetség tagvállalatai forgalmazzák Magyarországon.



Kiemelte, a becslések szerint a felszámolt céghálózat által lebonyolított ügyletek körülbelül a 10 százalékát jelenthetik a hazai éves gépjárműmotorolaj értékesítésnek, így a feketepiaci szereplők kiiktatásának érezhető hatása lesz a legális piaci szereplők számára.