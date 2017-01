Gázolás miatt késnek a vonatok a Budapest-Lajosmizse szakaszon

Rövidesen helyreáll a közlekedés a lajosmizsei és a szolnoki vonalon



Rövidesen helyreáll a közlekedés a lajosmizsei és a szolnoki vonalon - közölte a Mávinform hétfő délelőtt az MTI-vel.



A szolnoki vonalon korábban műszaki hiba miatt nem közlekedtek a vonatatok egy szakaszon. A közlemény szerint mostanra Tápiógyörgye és Újszász állomás között az elromlott felsővezetéket megjavították, így elindulhatott a vonatforgalom, és nem kell pótlóbuszokra átszállni Tápiószele és Újszász viszonylatában. A végleges helyreállítást a szakemberek várhatóan a délelőtti órákban fejezik be.



A lajosmizsei vonalon gázolás okozott késéseket. A Mávinform azt írt: Pestszentimre és Kispest között befejeződött a helyszínelés, így újra elindulhatott a vonatforgalom. Itt is várhatóan a délelőtti órákra visszaáll a menetrendszerű közlekedés.



Korábban:



A közlemény szerint hétfő reggel egy Budapestre tartó személyvonat Pestszentimre állomás közelében gázolt el egy embert egy vasúti átjáróban. A baleset idején a fény- és félsorompó üzemszerűen működött - írták.



A helyszínelés idejére a vágányt lezárták, a vonatok csak Gyál és Lajosmizse viszonylatában közlekednek. Budapest-Lajosmizse szakaszon utazóknak 50-60 perccel hosszabb menetidővel kell számolniuk.



Kitértek arra is, hogy Kőbánya-Kispest és Gyál vasútállomás között a BKK menetrend szerinti, 54, 55, 89Express, 94Express, 184, 254Express, 266, 284Express és 294Express jelű járatain a vasúti menetjegyeket, bérleteket és utazási igazolványokat elfogadják utazásra, illetve a fel nem használt vasúti menetjegyek visszatéríthetőek.