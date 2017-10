Garázda az operatőr a törvényszék szerint is

Idén januárban az első fokon eljáró Szegedi Járásbíróság nem jogerősen garázdaság vétségében bűnösnek mondta ki László Petra operatőrt, akit 2015. szeptember 8-án a háta mögött kitörő és futásnak induló migránsok közül egy férfi lendületből a vállánál elsodorta, ezért balra lépett, megfordult és a vele szemben érkező fiatal férfit jobb lábával, talppal lábszáron rúgta, majd a mögötte futó kiskorú lányt térden rúgta. László Petrát a bíróság 3 év próbaidőre próbára bocsátotta. Az elsőfokú bíróság ítélete ellen az ügyész, a vádlott, valamint védője is fellebbezést jelentett be (2017. január 12.: Bűnös garázdaságban, 3 évre próbára bocsátotta a Szegedi Járásbíróság L. Petrát).



A hétfői tárgyaláson a vádlott nem jelent meg, de mint a tanácsvezető bíró, Szabó András mondta, jelenléte nem kötelező a tárgyalás lefolytatásához. László Petra védője hosszasan és alaposan elemezte az eset résztvevőinek mozgását, úgy érvelt, hogy védence jogos védelmi helyzetben volt, ezért a felmentését kérte.



Az ügyben eljáró Szegedi Törvényszék helybenhagyta az elsőfokú ítéletet, és a három év próbaidőre bocsátás mellett 53 ezer 975 forint bűnügyi költség megfizetésére kötelezte László Petrát. Ez azt jelenti, hogy a bíróság nem szab ki büntetést, hanem azt próbaidőre elhalasztja. Ha ez letelik, akkor az elkövető büntethetősége automatikusan megszűnik.



A másodfokú bíróság kimondta, hogy László Petrát semmilyen jogtalan támadás nem érte, így nem is védekezhetett jogosan, ez nem írható a javára. Szabó András szerint alaptalan a felmentés és a súlyosbítás is, mint fogalmazott, az elsőfokú bíróság helyesen következtetett a bűnösségre.

