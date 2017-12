Galló Béla politológus: Súlyos válságban van az MSZP

Az elemző az M1 aktuális csatorna vasárnapi műsorában azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke lehet az MSZP miniszterelnök-jelöltje is.



A politológus rámutatott, az MSZP-nél már korábban is előfordult, hogy nem tudtak a párton belülről miniszterelnök-jelöltet állítani, ám jelentős különbség a korábbi és a jelenlegi keresés között, hogy most "nagyon elnyújtott a folyamat". Galló Béla szerint még nem biztos, hogy Karácsony Gergely lesz az utolsó jelölt a posztra; emlékeztetett arra, hogy a közelmúltban felmerült Balázs Péter volt külügyminiszter és uniós biztos neve is. Az MSZP szombati budapesti programbemutató nagygyűlésén elhangzottakkal kapcsolatban Galló Béla hangsúlyozta, a program szükséges, de nem elégséges feltétele a párt elfogadható választási szereplésének.



Úgy fogalmazott, a szocialisták által szorgalmazott összefogás magában rejti, hogy össze akarnak fogni "saját problémájukkal", Gyurcsány Ferenccel is, akinek személye a politológus szerint hitelteleníti a baloldali fordulatot.