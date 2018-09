Galeano Salas tenor nyerte a Marton Éva énekverseny nagydíját

A szombati döntő első helyezettjeként a mongol Badral Csulúnbátar bariton végzett, második helyezést ért el Ádám Zsuzsanna szoprán, a harmadik pedig az orosz Julija Muzicsenko szoprán lett. A Magyar Művészeti Akadémia különdíjában Megyimórecz Ildikó Lilla szoprán részesült, a közönségdíjat szintén Galeano Salas nyerte el. A versenynek otthont adó Zeneakadémia különdíját az ukrán Nazar Tacsisin nyerte el, emellett több különdíjat is kiosztottak.



"Nyugodtan kijelenthetem, hogy a III. Marton Éva Nemzetközi Énekverseny színvonala egészen kiemelkedő, a nemzetközi átlagnál messze magasabb volt, mert ebben egyhangúan egyetértettünk a kilenctagú zsűri rendkívül tapasztalt tagjaival" - nyilatkozta a verseny névadója a szervezők közleménye szerint. Hozzátette: nemcsak a jelentkezők számában, hanem a megmérettetést vállaló hangok minőségében is egyértelműen szintet lépett a verseny.



Marton Éva kiemelte: "ritkán fordul elő, hogy a publikum és a zsűri tagjai egyöntetűen kiemelnek valakit. Hogy kiemelkedő eredményt fog elérni, már akkor sejtettem, amikor az elődöntőben Liszt 104. Petrarca szonettjét elénekelte. Leírhatatlan emocionális élmény volt, életemben így ezt a dalt még nem hallottam, pláne nem külföldi előadásában. Ezek után természetesen különleges figyelemmel kísértük a produkcióit". A mexikói-amerikai tenor egy bravúros beugrást követően első évadát kezdte meg a Bajor Állami Operaház társulati tagjaként. Galeano Salas nyerte el a Grand Prix mellett a verseny közönségdíját, továbbá a Bartók Plusz Operafesztivál, a Filharmónia Magyarország, a Magyar Állami Operaház, a Miskolci Nemzeti Színház és az Óbudai Danubia Zenekar meghívását. Szabó Stein Imre versenyfejlesztési és kommunikációs tanácsadó szerint a harmadik alkalommal megrendezett megmérettetés után kijelenthető, hogy a Marton Éva Nemzetközi Énekverseny a világ operaversenyeinek élmezőnyébe került. A verseny hétfőn kezdődött minden korábbinál több, hatvanegy versenyző részvételével. Már a tavaszi online jelentkezéskor megdőltek a rekordok, hiszen négy földrész harmincnyolc országából - Perutól Japánon és Dél-Afrikán át Finnországig - 145 fiatal énekes küldte be videóanyagait. Közülük a Marton Éva által vezetett előzsűri döntése alapján 94 jelentkező kapott meghívást az élő fordulókba.



A magyar kormány által támogatott, több mint ötvenezer euró (16,5 millió forint) összdíjazású énekverseny zsűrijében Marton Éva oldalán Miguel Lerín, az európai operaélet egyik legbefolyásosabb menedzsere; Vittorio Terranova, a F. Tagliavini operaverseny művészeti vezetője; Peter Mario Katona, a londoni Royal Opera casting directora; Anatoli Goussev, a La Scuola Musicale in Foro Buonaparte di Milano professzora; Teimuraz Gugushvili, a Tbiliszi Konzervatórium professzora; Franz Grundheber német bariton, a bécsi és a hamburgi Staatsoper örökös tagja; Meláth Andrea, a Zeneakadémia Ének tanszékének vezetője és Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója vett részt.