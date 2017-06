Furcsa magyarázattal állt elő a körúti robbantó

A szakemberek semmilyen kóros mentális elváltozást nem állapítottak meg nála. Kép forrása: Bors

E világi, de konkrét emberekhez nem köthető erők befolyásolták, és manipulálják jelenleg is a Teréz körúti robbantót, s ez a körülmény jelentős szerepet játszott tette elkövetésében is - tudatta a Magyar Hírlappal védője útján a merénylettel gyanúsított P. László.A férfit védő Szikinger László azt is elmondta a lapnak, hogy a fiatalember továbbra is kitart azon állítása mellett, hogy semmilyen módon nem neheztelt sem a megtámadott rendőrökre, sem a rendőrség testületére. P. László korábban maga is gondolt arra, hogy rendőrnek áll, mivel nagyapja is az volt, akit ezért nagyon tisztelt.

A lap felidézte, hogy októberi elfogása után más életellenes bűncselekmények elkövetőihez hasonlóan az Igazságügyi Megfigyelő és Elemegyógyító Intézetben (IMEI) vizsgálták, de a szakemberek semmilyen kóros mentális elváltozást nem állapítottak meg nála. Ezt követően került át a Venyige utcai fegyintézetbe, ahol tombolt a zárkájában, összetörte a berendezéseket és az őt figyelő kamerákat is. Ezután visszakerült az IMEI-be, de egy hónapos mindenre kiterjedő vizsgálat után ismét arra az eredményre jutottak az intézetnél, hogy nincs baj az elmeállapotával, tehát büntethető.A lap megkereste Bilkei Pál kriminálpszichológust, aki úgy vélekedett, hogy a férfi nagyon súlyos apakomplexussal küzdhet, és apjának ha esetleg tettlegesen nem is, de lélektani szempontból mindenképpen komoly köze lehet ahhoz, hogy fia rendőröket robbantott fel.A szeptemberi robbantásban súlyosan és életveszélyesen megsérült rendőrök június 1-jén állnak újra szolgálatba Az akár életfogytiglani szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmény elkövetője ellen pedig várhatóan júliusban zárja le a vizsgálatot a Központi Nyomozó Főügyészség.