Friss hír a magyar kutatóról, aki ebolavírussal szennyezett tűvel szúrta meg magát

Jó egészségi állapotban van és továbbra is tünetmentes az a magyar kutató, aki ebolavírussal szennyezett tűvel szúrta meg magát. A tudóst továbbra is elkülönítve kezelik - mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa az MTI-nek hétfőn.



A baleset az Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) Nemzeti Biztonsági Laboratóriumában április 13-án állatkísérletek során történt.



Szlávik János hétfőn elmondta, a hétfői nap még kritikus, hiszen az ebola átlagos lappangási ideje 8-10 nap, azonban eddig semmi tünet nem utal arra, hogy a vírus a kutató szervezetében elszaporodott volna.



Hozzátette: a virológus 24 órán belül megkapta a szükséges védőoltást, és antivirális kezelést is kezdtek nála.



A főorvos elmondta, mind a kapott oltóanyag, mind a virális szer kísérleti készítmény, azonban az oltást korábban sikeresen alkalmazták ebolajárványoknál. Jelen esetben is mérlegelni kellett, hogy a kutató megkapja-e a készítményeket, végül a virológusok és a klinikusok az oltás beadása és a gyógyszeres kezelés mellett döntöttek - ismertette.



Ezek a készítmények bizonyítottan hatékonyak az ebolára - tette hozzá a infektológus főorvos.



A 21 napos karantént még fent tartják, a járványügyi hatóság dönt majd a karantén feloldásáról - mondta Szlávik János, hozzátéve, hogy abba a helyiségbe, ahol a tudóst megfigyelik, védőfelszerelés nélkül senki nem léphet be.



Kifejtette, az ebolavírus levegővel nem, csak fertőzött testnedvekkel terjed, tünetei a magas láz, fejfájás, hányás, agyvelőgyulladás és vérzés.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) koordinál az eset kapcsán mindent, és minden nap jelentés a kap tudós állapota felől.



Az Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) kommunikációs osztálya múlt pénteken közölte az MTI-vel, hogy filovírussal végzett munka során baleset történt az OKI Nemzeti Biztonsági Laboratóriumában.



A közleményben hangsúlyozták: a baleset után azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, "ennek eredményeképpen a többi munkatársra, illetve a lakosságra az eset veszélyt nem jelent".



A filovírus-családba tartozik az ebola- és a Marburg vírus, mindkettő vérzéses lázzal jár.



(Lead-képünk illusztráció - a szerk.)