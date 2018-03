Fónagy: megkezdődött a téli rezsicsökkentés jóváírása

Fónagy János felidézte: a kormány a közelmúltban döntött arról, hogy a rendkívüli hideg időjárásra tekintettel csökkentik a magyar családok fűtési költségeit.



Mintegy 3,2 millió földgázfogyasztó háztartást érintően a Nemzeti Közművek Zrt. már jóvá is írta a 12 ezer forintos téli rezsicsökkentés összegét. Az erről szóló írásos tájékoztatások kiküldése is megkezdődött.



Az NFM államtitkára kitért arra: egy héttel ezelőtt Kósa Lajos, a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter sikeresen tárgyalt a távhőszolgáltatókkal és az önkormányzatokkal. Így 650 ezer távfűtéses háztartás is megkapja a 12 ezer forintos csökkentést. Akinek márciusi számlája 12 ezer forintnál kevesebb, azoknál a fennmaradó összeget a következő hónapban írják majd jóvá - fejtette ki az államtitkár.



A lakótelepi házaknál, többlakásos társasházaknál a 20 köbméter/óra alatti gázmérővel rendelkezők - a 12 ezer forint dupláját -, 24 ezer forintos támogatást kapnak. A 20 köbméter/óra feletti mérővel rendelkező egyetemes fogyasztók tízszeres, vagyis 120 ezer forintos támogatásban részesülnek.



Fónagy János kitért arra is, hogy Magyarországon - elsősorban a kistelepüléseken - számos család hagyományos tüzelővel (fával, szénnel) fűt. Számukra a kormány már 2011 óta biztosít - egyre növekvő - szociális tüzelőanyag-támogatást. Erre tavaly 4 milliárd forintot biztosítottak. Most a rendkívüli hidegre való tekintettel ezt a keretet is megnövelték egymilliárd forinttal, így összesen 5 milliárd forint áll rendelkezésre a szociális alapú tüzelőtámogatásra. Ennek igénylését és szétosztását a megszokott módon az önkormányzatok felügyelik a szociális rászorultság alapján.



Az NFM államtitkára kiemelte, korábban - többek között a közműcégek privatizálásával - sokszorosára emelkedtek a magyar háztartások rezsiköltségei. Ezt folyamatot 2010-ben a fogyasztói árak befagyasztásával megállította a kormány, majd 2013 óta összességében már mintegy 25 százalékkal mérsékelték a rezsiköltségeket. Ennek a folyamatnak a része a mostani téli rezsicsökkentés is - fejtette ki Fónagy János.