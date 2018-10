Jövőre a légierő fejlesztésével, valamint a katonák személyes ruházata és fegyverzete megújításával folytatódik a haderőfejlesztés - mondta pénteken a közmédiának a honvédelmi miniszter.A cél egy erős, ütőképes Honvédség megteremtése, ami csak jól kiképzett katonákkal és korszerű technikával lehetséges - jelentette ki Benkő Tibor Közölte: 2019 elején beindul a magyarországi kézifegyver-gyártás, így jövőre minden magyar katona kezébe magyar gyártású fegyver kerül.A Mi 17-es szállítóhelikopterek felújítása befejeződött, a Mi 24-es harci helikopterek üzemidő-hosszabbítást célzó rekonstrukciója pedig már folyik - tette hozzá Benkő Tibor.2019 utolsó negyedévében megérkeznek az Airbus könnyű helikopterek, és megindul az új közepes szállítóhelikopterek beszerzése is - fűzte hozzá.Emlékeztetett arra, hogy már beszereztek két A319-es csapatszállító repülőgépet, amelyek egyenként 128 embert szállíthatnak. Ugyanakkor tervezik kisebb futárgépek, illetve nagyobb, harci technika mozgatására is alkalmas szállítógépek beszerzését.Ennek folyamatát is elindítják jövőre - mondta a miniszter.Szükséges modern légvédelmi rendszerek, rakéták és a hozzájuk tartozó radarrendszerek üzembe állítása is. A szárazföldi haderőnem esetében pedig a páncéltörő, a tüzérségi és a harckocsizó képességek fejlesztése a cél - mondta Benkő Tibor.A miniszter - kommentálva Demeter Márta LMP-s képviselő hozzá intézett, az egyik A319-es ciprusi útját firtató kérdését - azt mondta: veszélyes, ha egy képviselő katonák magánadatait tartalmazó információkat hoz nyilvánosságra, amelyek alapján azok beazonosíthatóvá válnak.