Folytatódik a bürokráciacsökkentés, újabb konzultációt tervez a kormány

A lap a Miniszterelnökség tájékoztatása alapján azt közölte, hogy az állami rezsicsökkentés első ütemének eredményeként tavaly az állampolgároknál és vállalkozóknál mintegy tizenkétmilliárd forinttal több maradt.



Továbbra is kiemelt figyelmet kap a vállalkozók és a lakosság véleménye, az elmúlt két évben megtartott lakossági konzultációk és a Vállalkozók Országos Szövetségével szervezett, huszonkét városban lezajlott megbeszélés-sorozat tapasztalatai alapján újabb konzultációk megtartását is tervezi a Miniszterelnökség a bürokráciacsökkentés jegyében - teszik hozzá.



A 2015-ben lefolytatott konzultációk után ingyenessé vált többek között a személyi igazolvány, a lakcímkártya, a hatósági erkölcsi bizonyítvány, a felsőoktatási felvételi. Emellett az első jogosítvány és a diákigazolványok kiállításáért sem kellett már fizetni.



A 2016 augusztusában megtartott lakossági konzultáció eredményeire is figyelemmel tavaly év végén fogadta el a parlament az állami rezsicsökkentés második ütemét tartalmazó törvényjavaslatot, így idén márciustól több hatósági eljárás illetéke és szolgáltatási díja megszűnik.