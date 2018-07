Fidesz: több mint egymillió család lenne kitéve ma is a devizaspekulációnak, ha a szocialistákon múlt volna

A Fidesz szerint ha a szocialistákon és a többi ellenzéki párton múlt volna, most is több mint egymillió család lenne kitéve a devizaspekulációnak. Hidvéghi Balázs , a nagyobbik kormánypárt kommunikációs igazgatója az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében Ujhelyi István MSZP-s európai parlamenti képviselő szavaira reagált, aki felszólította a kormányt: "hagyja abba azt a csúnya játékot, amit a forint euróárfolyamával tett" az elmúlt években.Közleményében Hidvéghi Balázs elképesztő nevezte, hogy azok beszélnek a forintról, akik "kockázatos devizahitelekbe kényszerítették a magyar családokat", majd a forintosítást sem szavazták meg.Hangsúlyozta: a kormány intézkedéseinek köszönhetően a magyar családok ma védettek a devizaspekulációval szemben, azért is, mert forintosították a devizahiteleket.