Fidesz: Soros György Brüsszelben lobbizik

A Fidesz szerint egyértelmű, hogy Soros György a magyar emberek akarata és érdeke ellen lobbizik majd Brüsszelben, a kormány bevándorláspolitikája miatt akarja nyomás alá helyeztetni Magyarországot - mondta Németh Szilárd, a Fidesz frakcióvezető-helyettese vasárnap az M1 aktuális csatornának.



Az Európai Bizottság egyik szóvivője pénteken jelentette be, hogy csütörtökön Jean-Claude Juncker, az EB elnöke Brüsszelben megbeszélést folytat Soros Györggyel a magyarországi felsőoktatási intézményeket érintő új magyar szabályozásról.



Németh Szilárd szerint Soros György minden bizonnyal azt szeretné megvitatni Jean-Claude Junckerrel, hogy miként lehet "félretenni" Magyarországot az útból, hogyan lehetne megnyitni a magyar határt az illegális bevándorlók előtt és hogyan rombolhatnák le a biztonságot jelentő jogi és műszaki határzárat, ami régóta Soros György "bögyében" van.



A frakcióvezető-helyettes szerint az üzletember brüsszeli látogatásának az is célja, hogy több néppárti politikusnál is elérje a Fidesz Európai Néppártból (EPP) történő kizárását. A Fidesz ugyanakkor arra számít, hogy az EPP ellenáll Soros György nyomásgyakorlásának és a Magyarország elleni "aljas és hazug dezinformációs kampányának".



Németh Szilárd arra is felhívta a figyelmet, ha Soros Brüsszelben lobbizik, akkor minden eddiginél nagyobb támadás éri majd Magyarországot.