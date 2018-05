Fidesz: semmilyen nyomásgyakorlás nem fog eltéríteni minket attól, hogy a magyar emberek akaratát érvényesítsük

Semmilyen nyomásgyakorlás nem fog eltéríteni minket attól, hogy a magyar emberek akaratát érvényesítsük - mondta Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója keddi budapesti sajtótájékoztatóján.



Brüsszelben továbbra is erőltetik a Magyarországot elítélő "Soros-jelentést", újabb és újabb "hazugságokat terjesztenek rólunk", rá akarják kényszeríteni a kormányt, hogy ellenállás nélkül fogadja el a tömeges migrációt - közölte.



Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a kormány ellen fog állni ennek a nyomásgyakorlási kísérletnek is, és minden körülmények között megvédi az országot.



Hidvéghi Balázs jelezte: a Magyarországról szóló, Judith Sargentini holland liberális-zöldpárti képviselő által bemutatott jelentéshez keddig lehet módosító javaslatot beadni, Soros György brüsszeli szövetségesei módosító indítványaikban pedig további durva hazugságokkal támadják Magyarországot, és szankciókra tesznek javaslatot. A magyar választók akaratával szembemenve azt akarják elérni, hogy bevándorlóországgá tegyék Magyarországot - fogalmazott a kommunikációs igazgató.



Gyorsított ütemben akarják elfogadtatni a brüsszeli migrációs politikát és a kötelező kvótát - folytatta -, még a 2019-es európai parlamenti (EP) választás előtt, idén nyáron elfogadtatnák ezt a tervet és elkezdenék a migránsok szétosztását Európában.



Ennek a nyomásgyakorlási kísérletnek az eszköze a most készülő "Soros-jelentés" is, amelyről a jövő hónapban szavazhat az EP LIBE-bizottsága, ősszel pedig az Európai Parlament plenáris ülése - fejtette ki Hidvéghi Balázs.



Kiemelte ugyanakkor: a magyar emberek világosan kifejezték a parlamenti választáson, hogy nem akarnak bevándorlóországban élni, azt várják el a magyar kormánytól, védje meg az országot, és "mi erre készülünk, ezt fogjuk tenni".



A kommunikációs igazgató kérdésre azt is mondta, hogy a bevándorlás ellen tervezett alkotmánymódosítás és a "Stop Soros" törvénycsomag a védekezést szolgálja, és nemzetbiztonsági érdekekből van rájuk szükség.



A Soros-alapítvány budapesti irodájának költözéséről szintén kérdésre úgy fogalmazott: "az alapítvány menekül az átláthatóság elől", nem akarja, hogy a magyarok értesüljenek róla, milyen pénzek érkeznek hozzá. De szerinte ez csak egy "látszatkivonulás", a működésük ezzel nem szűnik meg, a bevándorlás érdekében Magyarországon kifejtett nyomásgyakorlásuk tovább fog folytatódni.



Egy másik felvetésre a fideszes politikus arról is beszélt, hogy a jövő évi EP-választás lesz az első olyan alkalom, amikor az európai emberek véleményt mondhatnak a bevándorlás kérdéséről.



Az első negyedéves GDP-növekedésre Hidvéghi Balázs úgy reagált: rendkívül jó hír, a magyar gazdaság teljesítménye minden előzetes várakozást felülmúlóan pozitív, ez visszaigazolja a Fidesz-kormány gazdaságpolitikáját. A magyar az EU-ban az egyik legdinamikusabban növekvő gazdaság - tette hozzá.