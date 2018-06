Fidesz: óriásit fordult a politikai helyzet egész Európában

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint óriást fordult a politikai helyzet egész Európában, ma már Olaszországban és Németországban is máshogy vélekednek a migrációról. Hidvéghi Balázs az M1 aktuális csatorna péntek esti műsorában kiemelte, Magyarországon nem változott az álláspont, ugyanakkor örvendetes, hogy a többi ország meggondolta magát. Látható viszont, hogy az Európai Bizottságban "még nem adták fel a küzdelmet", ezt tükrözi a migrációs támogató költségvetés kidolgozása is - fűzte hozzá.Hangsúlyozta, folytatni kell a határozott küzdelmet, világosan kell beszélni a valóságról, és figyelni kell az emberek reakcióit. Elmondása szerint a Fidesz ezt teszi, politikai sikere annak köszönhető, hogy az emberekkel együtt kormányoz. Úgy vélte, ez a megoldás az unió számára is "hasznos és üdvös" lehet.Kitért arra is, hogy meg kell nevezni azokat, akik mást akarnak, ez a Soros-hálózat, amely Brüsszelben is jelen van különböző szervezetek formájában.