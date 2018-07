Fidesz: meg kell előzni a veronai buszbalesethez hasonló eseteket

A parlamentnek benyújtott büntetőtörvénykönyv-módosítás célja a veronai buszbalesethez hasonló esetek megelőzése - mondta Czunyiné Bertalan Judit (Fidesz) országgyűlési képviselő az M1 aktuális csatorna péntek reggeli műsorában.A képviselő hétfőn nyújtotta be az Országgyűlésnek a büntető törvénykönyvet (Btk.) módosító javaslatát, amely a veronai buszbaleset nyomán a jogellenesen átalakított személyszállító jármű vezetését is szankcionálná.A veronai balesetnél a szakértői vélemények szerint a pót-üzemanyagtartály okozhatta a tűz gyorsabb terjedését, erre a beépítésre pedig sem a busz üzemeltetőjének, sem a vezetőnek nem volt engedélye - mondta.A Btk. módosítása nyomán nem csak az lesz büntetendő ha valaki balesetet okoz, hanem az is, aki ilyen "megbuherált" járművel a forgalomba megy - közölte Czunyiné Bertalan Judit.A kormánypárti politikust kérdezték a zaklatással kapcsolatos szabályozás módosításáról is. Azt mondta: nem a zaklatás tényállását változtatják meg, hanem kiegészítik szabályozás azzal, hogy a súlyosabban büntetendő körbe bekerül a hivatalos személyek hivatali tevékenységével kapcsolatos zaklatása.