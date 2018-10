Fidesz: Magyarországra is veszélyes a balkáni migrációs helyzet

A Fidesz szerint Magyarországra is veszélyes a Balkánon kialakult migrációs helyzet, ezért a parlamentnek kiemelten kell foglalkoznia az üggyel. Hidvéghi Balázs , a nagyobbik kormánypárt kommunikációs igazgatója pénteki, budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta, titkosszolgálati adatok szerint 70 ezer illegális bevándorló torlódott fel a régióban, ők döntően észak felé indulnának el.Hangsúlyozta, hogy fizikai összetűzés is volt a hatóságokkal, bevándorlók tömegei támadtak rá a boszniai rendőrökre, "pattanásig feszült a helyzet" a boszniai-horvát határon. Hozzátette: ez egy újabb példa a korábban Röszkénél is tapasztalt erőszakos támadásra és félő, hogy bármikor Magyarország felé veszik a migránsok az irányt.A Fidesz arra kéri képviselőit, hogy kiemelten foglalkozzanak ezzel az üggyel az Országgyűlés nemzetbiztonsági, valamint honvédelmi és rendészeti bizottságában.Kérdésre válaszolva Hidvégi Balázs azt mondta, a kormánynak meg kell erősítenie a déli határszakaszt és figyelnie kell a migránsok mozgását.