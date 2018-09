Fidesz: Magyarország nem adhatja át a határvédelem jogát

A Fidesz álláspontja szerint szó sem lehet arról, hogy Magyarország átadja a határvédelem jogát a bevándorláspárti brüsszeli intézményeknek - mondta a párt kommunikációs igazgatója szombaton, sajtótájékoztatón, Siófokon. Hidvéghi Balázs hozzátette: Brüsszel legújabb terve, hogy elvegye a határőrizet jogát azoktól az országoktól, amelyek nemet mondtak a bevándorlásra.



"A magyar határt csak olyan honvédek és rendőrök védhetik, akik a magyar alaptörvényre esküt tettek, és akik számára Magyarország védelme az első" - fogalmazott. Mint mondta, Brüsszel nem megállítani, hanem megszervezni akarja a bevándorlást. A legutóbbi dokumentumokban már nem is határvédelemről beszélnek, hanem határmenedzsmentről - jegyezte meg.



A párt kommunikációs igazgatója szerint, ha Brüsszelen múlt volna a magyar határok védelme, akkor mára Magyarország is bevándorlóország lenne. A magyar emberek azonban világosan döntöttek ebben a kérdésben; világossá tették, hogy nem akarnak Magyarországból bevándorlóországot csinálni - húzta alá. Hangsúlyozta, hogy a magyar kormány a magyarok döntését hajtja végre, és érvényt szerez a magyarok akaratának: meg kell védenie az országot, és semmi szín alatt nem adhatja át a határőrizet jogát másoknak.



Hidvéghi Balázs közölte: a Fidesz arra kéri a kormányfőt, és abban támogatja, hogy - ahogy eddig, ezután is - minden eszközzel védje meg Magyarországot, és "semmi szín alatt ne engedje át a határőrizet jogát bárki másnak".