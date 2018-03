Fidesz: Magyarország elveszítheti a mindennapok, a nők, a gyermekek biztonságát

Puskás Imre, a nagyobbik kormánypárt szóvivője pénteken, Budapesten újságíróknak nyilatkozva úgy fogalmazott, "ha április 8-án elhibázzuk a döntést, vagy túl kényelmesek vagyunk, akkor velünk is az fog történni, amit most még csak híradásokból látunk".



Kiemelte, ahol a migránsok megjelennek, ott megszűnik a mindennapok biztonsága, ugrásszerűen megnő a bűncselekmények száma, nem csak a no-go zónák veszélyesek, hanem az utcák, a parkok és az iskolák is.



A bevándorlóországokban mindennapos a nők elleni erőszak, az utcai bandaháborúk - hangsúlyozta, a kormánypárti politikus, majd aláhúzta, a gyermekek sincsenek biztonságban, mert ahol nagy számban vannak migránsok, ott elkezdik terrorizálni és megfélemlíteni a nem muszlim gyermekeket is.



"A magyar emberek még választhatnak: vagy megőrizzük a biztonságot, vagy minket is bevándorlóországgá tesznek" - jelentette ki.