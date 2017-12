Fidesz: kiemelten fontos a Btk.-n keresztül is fokozottabban védeni a gyermekeket

A kormánypárti politikus kifejtette: a kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmény elkövetői soha többet nem mehetnek vissza olyan munkahelyre dolgozni, ahol gyermekekkel kerülhetnek kapcsolatba.



Selmeczi Gabriella azért tartotta fontosnak a módosítást, mert a mellékbüntetésnek elrettentő hatása lehet a pedofilokra, akiknek létkérdés, hogy gyermekek közelébe kerüljenek.



Másfelől ez a társadalom egyetértésével is találkozik - mutatott rá, megfogalmazva: azzal, hogy "a gyermekeinket védjük, az egész társadalmat védjük". Erre azért is szükség van, mert a statisztikák azt mutatják, hogy Nyugat-Európában és Amerikában nő a szexuális bűncselekmények száma, ezen belül pedig a pedofil bűncselekményeké - jegyezte meg.



A Fidesz képviselője arra is emlékeztetett: a parlament kedden egyhangúlag elfogadta azt a kormánypárti kezdeményezést, amelynek értelmében a 12 év alatti gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények büntetési tétele 10-ről 20 évre emelkedik. A módosítás január 1-jétől hatályos.



A változtatás egyik lényeges pontjaként hivatkozott arra, hogy a 12 éven aluliak sérelmére elkövetett esetekben nincs helye annak, hogy egy jó védőügyvéd elkezdje bizonygatni, hogy a gyermek beleegyezett és enyhítést kérjen. Egy ennyi idős kisgyermek sok esetben nem is képes felfogni, hogy ami történik, az bűncselekmény - magyarázta.



Selmeczi Gabriella arról is beszámolt: ezek a szigorítások egy korábban megkezdett sorozatba illeszkednek bele, 2014-ben például már szigorították a Btk.-t annak érdekében, hogy a pedofil bűncselekmények ne évüljenek el.