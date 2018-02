Fidesz: Karácsony Gergely a migránsokat is a magyar emberekkel tartatná el

A Fidesz szerint Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje, a Párbeszéd társelnöke Soros György embere, a migránsokat is a magyar emberekkel tartatná el.



A nagyobbik kormánypárt az MTI-hez eljuttatott közleményében arra reagált, hogy Karácsony Gergely kedden sajtótájékoztatón azt mondta, ma Magyarországon válságban van minden olyan terület, amely az emberek életét befolyásolja. Ide sorolta az egészségügyet, a nyugdíjrendszert, a szociális ellátást, hozzátéve, szerinte rezsiválság is van. Korózs Lajos, a parlament népjóléti bizottságának MSZP-s alelnöke pedig kifogásolta, hogy a testület leszavazta a 13. havi nyugdíj bevezetéséről szóló javaslatukat.



A Fidesz közleményében azt írta: Karácsony Gergely annak a szocialista pártnak az arca, amelyik elszegényítette az országot, elvett az idősektől egyhavi nyugdíjat, háromszorosára emelte a gáz árát és az összeomlás szélére taszította az egészségügyet.



Úgy fogalmaztak: "Karácsony Gergely Soros György embere, aki ha tehetné, a migránsokat is a magyar emberekkel tartatná el".