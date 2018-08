Fidesz: Gyurcsányék folyamatosan emelték a rezsit

A Fidesz-frakció szerint azok kérik a 12 ezer forint támogatás kifizetését a nem gázzal fűtőknek is, akik folyamatosan emelték a rezsit, háromszorosára emelték a gáz árát.



A nagyobbik kormánypárt ezt arra reagálva közölte csütörtökön az MTI-vel, hogy Varju László DK-s politikus előzőleg azt mondta, pártja kezdeményezi, hogy a kormány szeptember 30-ig az önkormányzatokon keresztül készpénzben fizesse ki a nem gázzal fűtő háztartásoknak is a 12 ezer forintos ártámogatást.



A reagálásában azt írták, a Fidesz-KDNP az első, amely rezsicsökkentést hajtott végre és idén még téli rezsicsökkentésről is döntött.



Hozzátették: a kormány korábbi döntése értelmében azok a családok is megkapják a téli rezsicsökkentést, akik olyan településen élnek, ahol nincs kiépített gáz- vagy távhőszolgáltatás. Ezeken a településeken az önkormányzatok szeptember végig gondoskodnak arról, hogy az érintett 29 ezer család készpénz formájában megkapja a téli rezsicsökkentést.



Emellett a kiépített gázhálózattal rendelkező településeken fával és szénnel fűtők is meg fogják kapni a téli rezsicsökkentést.



Az érintettek a következő hetekben egészen október 15-ig bejelenthetik támogatási igényüket a helyi önkormányzatoknál, és az önkormányzatok fognak gondoskodni a háztartásonként 12 ezer forint értékű tüzelőanyag (fa, szén) biztosításáról - hívta fel a figyelmet a Fidesz-frakció.