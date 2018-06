Fidesz: Gyurcsányék a magyarok pénzét is átadnák a Soros-hálózatnak

A Fidesz szerint felháborító, hogy Gyurcsányék még a magyarok pénzét is átadnák a Soros-hálózatnak.A nagyobbik kormánypárt az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében Arató Gergely sajtótájékoztatójára reagált. A Demokratikus Koalíció frakcióvezető-helyettese pártja nevében azt kérte, hogy az Európai Unió közvetlenül, a kormány kihagyásával ossza szét a Magyarországnak járó uniós forrásokat.A Fidesz úgy fogalmazott: a magyar baloldal már nem is leplezi, hogy nyíltan a nemzeti érdekekkel szemben dolgozik."Felháborító, hogy Gyurcsányék még a magyarok pénzét is átadnák a migrációt szervező Soros-hálózatnak. Ha Brüsszel dönthetne a Magyarországot illető fejlesztési forrásokról, akkor még abból is a migrációt támogatnák" - írták.A következő uniós költségvetés tervezetén is látszik, hogy bevándorláspárti, az európai polgárok pénzéből akarják finanszírozni a migrációt szervező Soros-hálózatot - olvasható a közleményben.