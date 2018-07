Fidesz: Gyurcsány Ferencék változatlanul bevándorláspártiak

A Fidesz-frakció szerint Gyurcsány Ferenc DK-elnök pártja változatlanul bevándorláspárti, és ezt újra és újra be is bizonyítja.



A nagyobbik kormánypárt képviselőcsoportja keddi, az MTI-hez eljuttatott közleményében a Demokratikus Koalíció (DK) frakcióvezető-helyettesének keddi sajtótájékoztatójára reagált. Arató Gergely azt mondta, a menekültválság véget ért, ezért a kormánynak az ország valódi problémáival, az egészségüggyel, az oktatással és a lakhatási helyzettel kellene foglalkoznia.



A Fidesz-frakció azt írta: csak azok tagadják a migrációt, s csak azok sürgetik a migráció elleni védelem feladását, akik bevándorlókkal akarják elárasztani Európát és bevándorlóországgá akarják tenni Magyarországot is. Ha Gyurcsányon és a baloldalon múlt volna, már Magyarország is tele lenne migránsokkal - tették hozzá.



A közlemény szerint az Európát sújtó migráció folyamatos, Afrikából és a Közel-Keletről újabbnál újabb migránshullám indul el, a Balkánon pedig kritikus a helyzet.