Fidesz: elfogadhatatlan az ENSZ migránscsomagja

Azok, akik ugyanakkor védelemre szorulnak - ahogy korábban, úgy a jövőben is - megkapják majd ezt Magyarországon - tette hozzá.

A Fidesz és a KDNP elutasítja az ENSZ migránscsomagját - jelentette ki Puskás Imre, a nagyobbik kormánypárt szóvivője vasárnapi budapesti sajtótájékoztatóján. Puskás Imre kiemelte: ha az ENSZ elfogadja ezt a migránscsomagot, akkor az azt jelentené, hogy a migráció zöld utat kap világszerte, és a nemzetközi jogon át ráerőltetnék az országokra ezeket a migránsbarát javaslatokat.A javaslatok nagyon ismerősek, a Soros-tervben csupa ehhez hasonló gondolatot lehet olvasni - jegyezte meg a szóvivő, aki felidézte ezek közül az évi egymillió migráns behozatalát, a családegyesítés segítését, azt, hogy legalizálják a gazdasági bevándorlást, hogy adjanak segélyt a migránsokat, és szüntessék meg a nemzeti határok védelmét.Magyarország azonban nem akar bevándorlóország lenni, és azt javasolják a kormánynak, ha napirendre veszi a témát, tartsa szem előtt, hogy a kormánypártok elutasítják az ENSZ migránscsomagját - közölte Puskás Imre. A szóvivő felidézte az ENSZ főtitkárának nyilatkozatát, amelyben António Guterres szorgalmazza, hogy nyissák meg az országok határaikat, használják ki a bevándorlás előnyeit. Szerinte a migráció egyértelműen pozitív, erősíti a gazdasági növekedést, csökkenti az egyenlőtlenségeket és összeköti a különböző társadalmakat. A Fidesz és a KDNP ennek ugyanakkor az ellenkezőjét látja - szögezte le.Kitért arra is, hogy az ENSZ főtitkára szerint káros, ha a hatóságok akadályt gördítenek a migráció elé, és olyan ambiciózus tervet kell elfogadniuk az ENSZ tagállamoknak, amely segítené a migránsok betelepítését. Ez elfogadhatatlan - jelentette ki, hozzátéve: ez azt jelentené, hogy a migrációt világszinten is tovább fokozzák, a gazdasági bevándorlást legalizálnák, kiiktatnák a határvédelmet és a hatósági ellenőrzéseket. A migránsok betelepítéséről pedig világméretű egyezmény születne - mutatott rá.Kérdésre a szóvivő azt mondta: egyetlen migránst sem engedtek be Magyarországra és ezt a jövőben sem teszik. Hozzátette: bíznak benne, hogy ennek a politikának a folytatására április 8-án felhatalmazást kapnak majd.További felvetésre elmondta: a nemzeti konzultációban az emberek nagy számban támogatták, hogy Magyarország ne váljon bevándorlóországgá. A miniszterelnök levelében arról tájékoztatja az állampolgárokat, hogy a kormány mindent megtesz - mindent lehetséges eszközt felhasználva -, hogy továbbra is megakadályozza a migránsok érkezését. A Stop Soros törvénycsomag is ezt a célt szolgálja - tette hozzá.Arról, hogy előző nap egy fideszes jelölt Erzsébetvárosban tejet osztott, azt mondta: ez nem kifejezetten a választásokhoz kapcsolódó esemény, az elesettekre való odafigyelés jellemző máskor is, és különösen igaz ez a kormányra.Arra, hogy akár 250 párt is indulhat a választáson, azt mondta: az, hogy egy párt megalakul, még nem feltétlenül jelenti azt, hogy sikeresen el is tud indulni. A törvénymódosítást, amely a business pártokra vonatkozott, később lehet majd megítélni - jegyezte meg.Gyurcsány Ferenc előző napi, az egyházak támogatásának csökkentését felvető nyilatkozatára úgy reagált: ezek alapján érthető és indokolt, hogy Magyarországon ő a legelutasítottabb politikus. Olyan intézményeket és értékeket támad, amelyek a magyarság számára fontosak - mondta a szóvivő.