Fidesz: Czeglédy az MSZP és a DK közös titkos pénztárnoka

Czeglédy Csaba a Gyurcsány-párt és az MSZP közös titkos pénztárnoka. Teljesen egyértelmű, hogy ezért védelmezik őt, ezért tesznek meg mindent, hogy kikerüljön az előzetesből, és hogy mentesüljön a felelősségre vonás alól az ellene indult büntetőeljárásban

A kormánypárti politikus úgy fogalmazott: Gyurcsány Ferenc hétfőn is rohant Czeglédy Csabához. A DK elnöke délelőtt a Szegedi Járásbíróság épülete előtt nyilatkozott, ahol Czeglédy Csaba előzetes letartóztatása ügyében dönt a nyomozási bíró.- mondta Budai Gyula. Szerinte ezért gyűjtöttek neki ajánlásokat is és akarták a mentelmi jog mögé bújtatva kihozni az előzetes letartóztatásból.Vajon miért fontos és nélkülözhetetlen Czeglédy Gyurcsány Ferencnek és a szocialista pártnak? - tette fel a kérdést.A fideszes képviselő ismét felszólította a DK elnökét, hogy adjon választ arra, miről egyeztetett Czeglédy Csabával. Molnár Gyula MSZP-elnököt és Karácsony Gergelyt - akit "a maffiabaloldal miniszterelnök-jelöltjének" nevezett - pedig arra hívta fel, hogy nyilatkozzon: mikor és hol találkozott Czeglédyvel.Czeglédy Csaba (Éljen Szombathely!-MSZP-DK-Együtt) szombathelyi önkormányzati képviselőt csütörtökön engedték ki a börtönből, miután képviselőjelölt lett, így megillette a mentelmi jog. Ezt azonban a Nemzeti Választási Bizottság pénteken felfüggesztette, este ismét őrizetbe vették, az ügyészség pedig ismét indítványozta előzetes letartóztatását.Budai Gyulát a tájékoztatón megkérdezték arról, hogy sajtóhírek szerint az LMP-s Demeter Márta "több szálon is kapcsolatba hozható" a Heves megye 1-es választókerületében független képviselőjelöltként induló, korábban több bűncselekményt is elkövető Vámos Csabával. A Fidesz politikusa úgy reagált: ha a hír igaz, meg kell vizsgálni, hogy milyen kapcsolat van Demeter Márta és Vámos Csaba között. "Az LMP háza táján sincs valami teljes mértékben rendben" - fogalmazott.