Fidesz: az olimpiarendezést korábban az ellenzék is támogatta

A Fidesz szerint hiteltelenek az olimpiarendezést támadó ellenzéki pártok, mert korábban a Fővárosi Közgyűlésben az MSZP, a PM és a Jobbik is megszavazta, hogy pályázzanak a 2024-es olimpia megszervezésére.



A nagyobbik kormánypárt csütörtöki, MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, Horváth Csaba (MSZP) akkor még úgy nyilatkozott, hogy bízik a sikeres pályázatban, Karácsony Gergely (Párbeszéd) pedig azt mondta, hogy nagy lehetőséget lát az olimpiában, és a Jobbik is támogatólag lépett fel, csak az LMP mondott nemet.



Most ugyanezek a pártok az olimpia ellen kampányolnak, így tehát kérdés, hogy valójában mi az ellenzéki pártok álláspontja - olvasható a Fidesz közleményében. Hozzátették: az ellenzék már megint Magyarország sikertelenségében érdekelt, képtelen összefogni még a nemzeti ügyekért is.



Az LMP is gyűjti az aláírásokat az olimpiát ellenző népszavazási kezdeményezéshez, amelyet az MSZP is támogatásáról biztosított. A Jobbik jelezte, már a pályáztatáskor felvetették egy népszavazás szükségességét. A Párbeszéd az MTI-hez eljuttatott közleményében tudatta, támogatja a civilek által kezdeményezett aláírásgyűjtést az olimpia megrendezése ellen.