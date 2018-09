Fidesz: az EP-választás tétje, hogy sikerül-e megállítani a bevándorláspártiakat

A jövő évi európai parlamenti (EP-) választás fő tétje, hogy sikerül-e az emberekkel összefogva, az oldalukra állva megállítani a bevándorláspárti erőket - jelentette ki a Fidesz kommunikációs igazgatója csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján.



Hidvéghi Balázs azt mondta, hogy ma a brüsszeli politika és az EP többsége is bevándorláspárti. A brüsszeli elit elszakadt a lakosoktól, és a fejük felett hoz meg fontos döntéseket - tette hozzá.



Egyre több választási eredmény és közvélemény-kutatás mutatja azonban, hogy ebből elegük van az embereknek - hangoztatta a kommunikációs igazgató.



Kiemelte: a jövő májusi EP-választás lesz az első olyan összeurópai alkalom, amikor a lakosok véleményt alkothatnak a bevándorlásról, és ezzel egyben a kontinens jövőjéről is.



Közölte, az ősz beköszöntével elindult a hosszú kampányidőszak. A Fidesz-KDNP pártszövetség erős és határozott kampánnyal készül, hogy sikerüljön az emberek oldalán álló képviselőket küldeni az EP-be. A kampány során várhatóan sokat támadják majd Magyarországot, ahogyan most is teszik - vélekedett.



Ennek oka, hogy az EP bevándorláspárti többsége meg akarja büntetni Magyarországot, amiért a magyar emberek határozott támogatásával megállította a migrációt a határon.



"Ezzel megmutattuk, hogy a bevándorlás megállítható, hogyha erre megvan az akarat. Megmutattuk, hogy lehet az emberek oldalán állni akkor, amikor politizálunk. És megmutattuk azt is, hogy hazudnak azok, akik ennek az ellentétét, az ellenkezőjét állítják" - fogalmazott Hidvéghi Balázs.



Kérdésre felelve a kommunikációs igazgató közölte, hogy még semmit sem lehet tudni a Fidesz EP-listájáról, de megfelelő időben tájékoztatást fognak adni.



Egy újságírói megjegyzésre reagálva leszögezte, hogy Európa-párti politikát folytat a Fidesz-KDNP. A pártszövetség abban hisz, hogy a nemzetek Európája lehet sikeres - nyomatékosította. Hozzáfűzte, hogy erős kontinenst akarnak megőrizni és továbbvinni.



Egy másik kérdésre Hidvéghi Balázs azt válaszolta, nyilvánvalóan rengeteg még a teendő a magyar egészségügyben, sok mindenen kell javítani, ez azonban nem csoda, hiszen a baloldali kormányok ezt a szektort is "leamortizálták". Azt mondta, hogy a Fidesz-KDNP kormányzása óta évről évre egyre több forrás jut a területre, jövőre például mintegy 600 milliárd forinttal magasabb összeg, mint amekkora a legutolsó szociálliberális kormány által beterjesztett költségvetésben szerepelt. Folyamatosak a béremelések, valamint Budapest történetének legnagyobb kórházfejlesztése zajlik - sorolta.



Az országgyűlési képviselők megnövelt fizetésére vonatkozó megjegyzésre a kommunikációs igazgató úgy reagált, hogy az ő bérüket emelték utolsóként a sorban, és az illetményük átlagosnak számít a régióban.



Egy újságíró arról érdeklődött, hogy mire számítanak az ellenzéktől a Sargentini-jelentés vitájában. Hidvéghi Balázs azt mondta, minden magyar EP-képviselőtől elvárják, hogy álljon ki az országért. Ugyanakkor kíváncsi, miként szavaznak majd az ellenzékiek, akikre korábban nem lehetett számítani - jelentette ki.